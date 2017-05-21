"Спартак": "Этот сезон мы запомним не по матчу в Туле"

Пресс-служба "Спартака" в отчете о поражении в гостевом матче 30-го тура премьер-лиги от "Арсенала" (0:3) посетовала, что команде не хватило эмоций. Красно-белые досрочно заняли первое место в чемпионате России.

- Эмоций нашей команде явно не хватило: слишком много было выплеснуто в прошедшие чемпионские дни, - говорится в отчете "Спартака". - Настроиться должным образом на заключительный матч чемпионата москвичи, к сожалению, не смогли...

Мотивация у хозяев, отчаянно борющихся за выживание в премьер-лиге, была выше. Рекорд 1999 года по набранным очкам повторить не удалось. "Спартак" уступил в последней игре чемпионата, но мы запомним этот сезон не по матчу в Туле.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"