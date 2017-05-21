"Спартак": "Этот сезон мы запомним не по матчу в Туле"

Пресс-служба "Спартака" в отчете о поражении в гостевом матче 30-го тура премьер-лиги от "Арсенала" (0:3) посетовала, что команде не хватило эмоций. Красно-белые досрочно заняли первое место в чемпионате России.
- Эмоций нашей команде явно не хватило: слишком много было выплеснуто в прошедшие чемпионские дни, - говорится в отчете "Спартака". - Настроиться должным образом на заключительный матч чемпионата москвичи, к сожалению, не смогли...
Мотивация у хозяев, отчаянно борющихся за выживание в премьер-лиге, была выше. Рекорд 1999 года по набранным очкам повторить не удалось. "Спартак" уступил в последней игре чемпионата, но мы запомним этот сезон не по матчу в Туле.
marksan
А кто сделал ставки на Арсенал на его победу в тотализаторе типа Фонбет?
18:00
marksan
terebun______ А кто ставил на победу Арсенала сколько огрёб?
17:58
marksan
У каждого свой бзик, например, у пресс-службы Спартака! Пролететь 0:3 аутсайдеру - это очередной рекорд у Спартака!
17:57
terebun
Спартак своей игрой оставил без премии купленных спецов... игра просто сдана... Позор вам спартачи...
17:52
Валерий Милан-Монако
Разве факт ,что ты чемпион не мотивация?((Доказывать в каждом матче,что ты лучший,чтоб никакая мерзость не могла усомнится в твоём лидерстве(это не мотивация?(( Дух победителя именно в таких матчах закрепляют
17:34
Mark Krass
смешно)) дырку залатате)), а то сквозит.
17:22