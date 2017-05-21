"Спартак": "Этот сезон мы запомним не по матчу в Туле". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак": "Этот сезон мы запомним не по матчу в Туле"

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Пресс-служба "Спартака" в отчете о поражении в гостевом матче 30-го тура премьер-лиги от "Арсенала" (0:3) посетовала, что команде не хватило эмоций. Красно-белые досрочно заняли первое место в чемпионате России.

- Эмоций нашей команде явно не хватило: слишком много было выплеснуто в прошедшие чемпионские дни, - говорится в отчете "Спартака". - Настроиться должным образом на заключительный матч чемпионата москвичи, к сожалению, не смогли...
Мотивация у хозяев, отчаянно борющихся за выживание в премьер-лиге, была выше. Рекорд 1999 года по набранным очкам повторить не удалось. "Спартак" уступил в последней игре чемпионата, но мы запомним этот сезон не по матчу в Туле.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/103888/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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marksan

А кто сделал ставки на Арсенал на его победу в тотализаторе типа Фонбет?

18:00

marksan

terebun______ А кто ставил на победу Арсенала сколько огрёб?

17:58

marksan

У каждого свой бзик, например, у пресс-службы Спартака! Пролететь 0:3 аутсайдеру - это очередной рекорд у Спартака!

17:57

terebun

Спартак своей игрой оставил без премии купленных спецов... игра просто сдана... Позор вам спартачи...

17:52

Валерий Милан-Монако

Разве факт ,что ты чемпион не мотивация?((Доказывать в каждом матче,что ты лучший,чтоб никакая мерзость не могла усомнится в твоём лидерстве(это не мотивация?(( Дух победителя именно в таких матчах закрепляют

17:34

Mark Krass

смешно)) дырку залатате)), а то сквозит.

17:22