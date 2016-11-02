"Спартак" – ЦСКА: команды оштрафованы почти на миллион рублей

Сегодня в РФС состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, на котором были подведены итоги 12-го тура чемпионата России.
За скандирование выражений "Спартак" оштрафован на 50 тысяч рублей, а ЦСКА – на 40 тысяч. За бросание пиротехники каждая из команд будет обязана выплатить по 300 тысяч рублей, а за неправомерные действия зрителей – по 150 тысяч рублей. (Любовь КОНЯЕВА)
pitersam
Болелы ЦСКА даже поматериться на 50 тысяч не смогли, только на 40 запала хватило... ;)))))))
17:24
баламошка
Юрий 111 Правильное решение. Желательно чтобы наказывали непосредственно самих ДЕБИЛОВ которые устраивают подобное свинство на стадионе. Вот когда играют команды с провинции всего этого нет, приятно смотреть на такой футбол./////////////////////Да, да. Как в Воронеже, например.
16:57
Cantоna13
То есть выходка с швырянием файеров в спартаковские сектора сойдёт гинерским выкормышам с рук. Неудивительно, цирк кдк всегда исполняет желания подлецов.))
16:43
баламошка
Неплохо погуляли)
16:42
Stanislav1989
> Вот когда играют команды с провинции всего этого нет, приятно смотреть на такой футбол. < Этого нет, потому что даром не нужен большему зрителю футбол типа Томь - Арсенал. 3 - 4 тыс. зрителей вместо 45 тыс. на Открытие Арена тому подтверждение. Кому интересно и тем более приятно смотреть тихоходный примитивный футбол, в который теперь вмешивается ещё и фактор холодной погоды?
16:41
Stanislav1989
Блудный Свин, хорошая тактика - ты, болельщик коней, постоянно косячишь, а Спартак должен за это расплачиваться. Уверен, если на стадионе ЦСКА беспредел устроят спартачи, а заплатит за необеспечение порядка ЦСКА, ты будешь совсем другого мнения. Имхо, каждый должен платить за своих, раз уж снова и снова не могут найти и призвать к ответственности тех, кто организовал файер-шоу и спровоцировал неправомерные действия.
16:35
Блудный Свин
Коней-то за что наказали?... свинарня же обеспечивала безопасность на стадионе... и свиноболелы гадили...
16:24
Юрий 111
Правильное решение. Желательно чтобы наказывали непосредственно самих ДЕБИЛОВ которые устраивают подобное свинство на стадионе. Вот когда играют команды с провинции всего этого нет, приятно смотреть на такой футбол.
16:16