"Спартак" – ЦСКА: команды оштрафованы почти на миллион рублей

Сегодня в РФС состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, на котором были подведены итоги 12-го тура чемпионата России.



За скандирование выражений "Спартак" оштрафован на 50 тысяч рублей, а ЦСКА – на 40 тысяч. За бросание пиротехники каждая из команд будет обязана выплатить по 300 тысяч рублей, а за неправомерные действия зрителей – по 150 тысяч рублей. (Любовь КОНЯЕВА)