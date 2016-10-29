"Спартак" – ЦСКА: чей состав дороже

"СЭ" в преддверии главного матча осени между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 12-го тура премьер-лиги посчитал стоимость стартовых составов соперников. Так, чемпионы страны оказались дороже претендентов – 56,7 миллиона евро против 66,6 миллиона евро. Самый дорогой футболист в составе красно-белых – Квинси Промес (15 миллионов евро), а у красно-синих – Мариу Фернандес (15 миллионов евро).
Стоимость стартового состава "Спартака". Фото "СЭ"
Стоимость стартового состава ЦСКА. Фото "СЭ"
результаты опроса
18302 чел.
Черная Борода
Тошич гораздо больше стоит. Такой футболист! замечательный футболист! Двести рублей.
17:38
Излучение Промкооперации и Пищев
Кутепов 3 млн)))) ааааааааааааааааааааа))))))))))))))))))))))))
17:03
Assorti
Кто не понимает в диаграммах, все здесь нормуль, СЭ взял соотношение % к евро, написал евро, а нарисовал проценты))
16:56
SportXpressNick
Для наглядности: 56,7 + 66,6 = 123,3 123,3 - 100% 56,7 - х% 56,7 * 100/123,3 = 46% Итого: Спартак - 46% от общей трансферной стоимости ЦСКА - 54% А не в млн. евро как это представлено на диаграмме, которую можно использовать только для введения школьников в заблуждение.
16:54
ravilius777
траоре = 40 Игнашевичей) миланов = 2 Головина... клоунада
16:46
Багров
хотелось бы глянуть что за ненормальные за игнашевича сотку дадут
16:33
БОКСЁР из *что--где--когда*
Нууууууууууууу.......... Начались "старые песни О ГЛАВНОМ"!!!!!!! Мерка пенисами продолжается....
16:32
лорд Зелони
Интереснее сравнить суммы за эти составы уплаченные. Чей состав окажется дороже? лорд Зелони
16:27
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Ну за Акмнфея ценя явно раз в 10 завышена.Так то почти равны)
16:11
миха 108
Щенников,Траоре,Ионов - 4млн. + болгарин 5!!!??????? цена завышена!!!
16:09
Berkut-7
Зе Луиш 3,5 , а Траоре 4?? Это че за цыганская торговля )) За Погбу вон тоже отдали 120, такие же считоводы лохов на бабки разводят ))
16:09
crazysun78
долго смотрел на первый рисунок с диаграммой и цифрами... специалисты, кря...
16:02
БорщисалО
За что Серегу ценой обидели?
16:00
Jean4
Все-таки Таски в основе? Боккети то наверное дороже бы был.
15:54
П_о_в_а_р
У меня дороже состав... в фэнтези.
15:47
BigStar
Диаграмма сломала мозг.
15:39
NoName
Траоре дороже чем Зе Луиш? А Промес и Фернандес имеют одинаковую стоимость? Всё это очень условно конечно.
15:34
SportXpressNick
из диаграммы следует, что соотношение трансферной стоимости в пользу Спартака, что противоречит цифрам. СЭ, выпейте йаду.
15:30