18:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" чаще упоминают в соцмедиа, чем "Зенит"

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"Спартак" популярнее в соцмедиа, чем "Зенит". Об этом сообщает "Медиалогия". В исследовании учитывались сообщения в "Вконтакте", "Одноклассниках", "Фейсбуке", "Твиттере", "Инстаграме", LiveJournal, "Ютьюбе", форумах и блогах в период с 12 по 14 апреля.

"Спартак" был упомянут 22 574 раза. "Зенит" – 19 747 раз. При этом у клуба из Санкт-Петербурга в два раза больше негативных сообщений. А красно-белые в три раза чаще получают позитивные оценки.

Встреча между этими командами в рамках 23-го тура премьер-лиги состоится в воскресенье. Начало встречи – в 20.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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merniloskut

Если сделать запрос про бамжей, то он побьёт все рекорды упоминаний!)))

19:14

Vitalvass

Упоминают сериал Спартак, наверно

18:47

dv2205

у клуба из Санкт-Петербурга в два раза больше негативных сообщений... и кто же их написал -- среди свинок побольше бескультурных

18:38

shpasic

это, конечно, очень важно, кто был сколько раз упомянут, а кто сколько раз помянут. и у кого сколько подписчиков.

18:38

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