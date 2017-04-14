"Спартак" чаще упоминают в соцмедиа, чем "Зенит"

"Спартак" популярнее в соцмедиа, чем "Зенит". Об этом сообщает "Медиалогия". В исследовании учитывались сообщения в "Вконтакте", "Одноклассниках", "Фейсбуке", "Твиттере", "Инстаграме", LiveJournal, "Ютьюбе", форумах и блогах в период с 12 по 14 апреля.
"Спартак" был упомянут 22 574 раза. "Зенит" – 19 747 раз. При этом у клуба из Санкт-Петербурга в два раза больше негативных сообщений. А красно-белые в три раза чаще получают позитивные оценки.
Встреча между этими командами в рамках 23-го тура премьер-лиги состоится в воскресенье. Начало встречи – в 20.00 по московскому времени.
В воскресенье матч 23-го тура РФПЛ между #Спартаком и #Зенитом, а мы посмотрели как его обсуждают в соцсетях pic.twitter.com/kEy7TI7rO2– Медиалогия (@Medialogia) 14 апреля 2017 г.
merniloskut
Если сделать запрос про бамжей, то он побьёт все рекорды упоминаний!)))
19:14
Vitalvass
Упоминают сериал Спартак, наверно
18:47
dv2205
у клуба из Санкт-Петербурга в два раза больше негативных сообщений... и кто же их написал -- среди свинок побольше бескультурных
18:38
shpasic
это, конечно, очень важно, кто был сколько раз упомянут, а кто сколько раз помянут. и у кого сколько подписчиков.
18:38