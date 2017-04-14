"Спартак" чаще упоминают в соцмедиа, чем "Зенит"

"Спартак" популярнее в соцмедиа, чем "Зенит". Об этом сообщает "Медиалогия". В исследовании учитывались сообщения в "Вконтакте", "Одноклассниках", "Фейсбуке", "Твиттере", "Инстаграме", LiveJournal, "Ютьюбе", форумах и блогах в период с 12 по 14 апреля.

"Спартак" был упомянут 22 574 раза. "Зенит" – 19 747 раз. При этом у клуба из Санкт-Петербурга в два раза больше негативных сообщений. А красно-белые в три раза чаще получают позитивные оценки.

Встреча между этими командами в рамках 23-го тура премьер-лиги состоится в воскресенье. Начало встречи – в 20.00 по московскому времени.