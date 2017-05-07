"Спартак": "22-кратные!"

"Спартак" на своем официальном поздравил всех болельщиков красно-белых с чемпионством. Приводим текст поздравления полностью.

22-КРАТНЫЕ!!! Сегодня, за три тура до финиша, московский "Спартак" стал чемпионом России! Поздравляем с нашей общей победой, красно-белые!!! pic.twitter.com/Sv5CVAJR6a – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 мая 2017 г.

– Этого дня мы ждали долгих шестнадцать лет. И вот свершилось! "Спартак" снова чемпион! 22-кратный! Самый популярный и титулованный клуб в отечественном футболе к двенадцати союзным и девяти российским чемпионствам приплюсовал еще одно. И сейчас многое случилось впервые. Впервые золото с красно-белыми выиграл иностранный специалист. Впервые спартаковцы празднуют чемпионство не осенью, а весной. Впервые в чемпионате России победила команда, в которой по ходу сезона сменился главный тренер. Впервые в XXI веке красно-белые одержали в турнире, состоящем из тридцати матчей, 20 побед (и это еще не предел). В сегодняшнем "Спартаке" вообще многие впервые в жизни стали чемпионами. И этот праздник все спартаковцы и их многомиллионная армия болельщиков, безусловно, заслужили.



Да, само чемпионство выдалось несколько будничным. Но такое уже бывало в нашей истории, когда победитель первенства становился известен не в результате золотого матча, а вследствие очковых потерь ближайшего преследователя. Однако это обстоятельство нисколько не умаляет достоинства спартаковцев и не отменяет громадного праздника на красно-белой улице! Потому что в этом сезоне мы заслужили первое место как никто другой. И нам будет что вспомнить об этом чемпионстве через десятки лет: и две красивые победы над армейцами в главном дерби страны, и уверенную домашнюю викторию в матче с зенитовцами, и невероятные победные голы в концовках, и 42 тысячи болельщиков, пришедших на "Открытие Арену" на матч с "Томью", и почти 15-тысячный выезд в Краснодар... Болельщиков не обманешь: только на истинных чемпионов собирается такая внушительная аудитория! Эта команда заставила себя любить и уважать. Она хотела стать чемпионом больше всех в нынешнем сезоне – и добилась триумфа с отрывом в десять очков! Теперь в нашем спартаковском музее по соседству со старыми золотыми медалями и кубками появится новый трофей – кубок, который вручает РФПЛ за победу в чемпионате страны. А нынешнее поколение красно-белых уже вписало золотыми буквами свои имена в нашу славную историю.



Это успех президента клуба Леонида Федуна, который вложил и продолжает вкладывать в клуб не только огромные материальные средства, но и душу. К этому триумфу Леонид Арнольдович шел терпеливо, шаг за шагом, построив для "Спартака" и шикарный стадион, ставший родным домом, и прекрасную Академию, где постигают азы футбола сотни мальчишек, и современный интерактивный музей, и базу… И за все это футбольный Бог не мог не наградить руководителя клуба и всех его работников, кто своим ежедневным трудом по крупицам приближал "Спартак" к золоту.



Это успех Массимо Карреры, который стал первым иностранным тренером, приведшим "Спартак" к большой победе. Итальянец, следуя девизу "Veni, vidi, vici" ("Пришел, увидел, победил"), стал шестым в истории "Спартака" главным тренером, кому в первый же сезон покорилась верхняя ступенька пьедестала. Каррера не только оснастил наших футболистов тактическим мастерством, но и зарядил таким максимализмом и энергетикой, что удивил многих: те же самые футболисты, кто еще недавно занимал пятые–шестые места, преобразились и заиграли совершенно иначе. Естественно, к успеху синьор Массимо шел не один, а вместе со своим тренерским, административным и медицинским штабом. С людьми, которые день и ночь трудились ради общего успеха.



Это успех наших футболистов, показавших себя на поле настоящими гладиаторами и сплоченным коллективом. В этом сезоне не на словах, а на деле торжествовал принцип "Один за всех, и все за одного". Все видели, как дружно наши игроки праздновали голы, как эмоционально на них реагировала скамейка запасных. Спартаковцы стали настоящей красно-белой семьей. А еще они больше всех соперников хотели стать чемпионами – и стали ими, во многом преодолев себя. И теперь на вопрос своих детей и внуков "Папа, а что ты выиграл в своей футбольной жизни?" им не стыдно будет отвечать.



Это успех ветеранов клуба, что с самого начала верили в команду и искренне желали ей успехов. Ведь именно наши ветераны потом и кровью ковали славу и победные традиции красно-белых. Поэтому клуб с такой великой историей был обречен на успех. И отцы-основатели "Спартака", легендарные братья Старостины, где-то там, на небесах наверняка порадовались золотым наградам своих одноклубников.



И, конечно же, это успех миллионов наших болельщиков, которые в нынешнем сезоне побили все рекорды посещаемости "Открытие Арены", которые своей мощнейшей поддержкой превращали выездные игры в домашние, которые в снег, дождь и зной гнали нашу команду вперед, помогая вытаскивать сложнейшие матчи! Без вас этого красивого спартаковского преображения-2016/2017 не было бы.



С долгожданным чемпионством нас всех, красно-белые!