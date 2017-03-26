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Сотрудники посольства России посетили пострадавших в Белграде болельщиков "Спартака"

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Сотрудники консульского отдела посольства России в Сербии посетили пострадавших в драке болельщиков "Спартака", информирует РИА "Новости". Отмечается, что с фанатами провели беседу, а родственники пострадавших оповещены. В настоящее время этим вопросом занимается полиция Сербии.

Ранее стало известно, что трое болельщиков "Спартака" получили ножевые ранения в драке после товарищеской встречи с "Црвеной Звездой"​ (1:2). Они получили ножевые ранения в живот и находятся в одной из белградских больниц в тяжелом состоянии. Еще одного пострадавшего врачи отпустили после оказания медпомощи.

По данным сербского МВД, драка на улице Краля Милана в Белграде произошла около полуночи. 

Дополнительная информация

https://ria.ru/world/20170326/1490823597.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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manager78

Помимо Цревны Звезды есть еще и Партизан. Это Их рук дело

18:48

ki

ахренеть, "братская встреча"

17:54

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