Сослан Джанаев: "Обиды на "Спартак" нет совершенно никакой"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев в интервью "СЭ" подчеркнул, что у него нет обид на бывший клуб - "Спартак". По словам Джанаева, для него матчи против красно-белых не являются принципиальными.

– Летом вы сказали фразу: "Когда-нибудь я расскажу, как все было в "Спартаке". Всю правду. Сейчас не вижу в этом смысла". Не пришло время?

– Пока нет.

– Это будет ваша правда о Карпине?

– Почему именно о нем? Вообще, в целом о ситуации.

– У вас есть обида на "Спартак"?

– Вообще нет никакой. Совершенно. Никогда ни на кого не обижаюсь, это удел девочек.

– И матч с красно-белыми…

– Непринципиален. Такой же, как, например, с "Амкаром". (Сергей ЕГОРОВ)

Сослан Джанаев: "Обида на "Спартак"? Обижаться - удел девочек"