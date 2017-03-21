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Соломон Кверквелия: "По составу "Локомотив" сейчас ничем не хуже "Спартака"

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Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия подчеркнул в интервью "Известиям", что ничья в матче 20-го тура премьер-лини со "Спартаком" вполне заслуженна. Он выразил мнение, что железнодорожники не уступают по составу красно-белым.

– Игра выдалась довольно увлекательной, – поделился с "Известиями" защитник "Локомотива" Соломон Квирквелия. – Для всех футболистов такие матчи очень важны, тем более когда мы играем на своем стадионе, при своих болельщиках. Считаю, что результат получился по игре – на поле были две хорошие, равные команды. Думаю, оба соперника заслужили этот результат. Вообще не чувствовалось, что мы играли с лидером чемпионата. По составу "Локомотив" сейчас ничем не хуже "Спартака".

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http://izvestia.ru/news/672175

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