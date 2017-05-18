Солисту "Би-2" грозит штраф, работы или запрет посещать стадионы за найденную марихуану

Вокалисту группы "Би-2" Егору Бортнику за найденную у него марихуану грозит штраф, обязательные работы или запрет посещать стадионы на срок от шести месяцев до трех лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Эммерт.

Полицейские накануне задержали музыканта на матче 29-го тура чемпионата России "Спартак" - "Терек" (3:0) в Москве. У певца была изъята марихуана массой 0,5 грамма. Официально в полиции подтвердили задержание мужчины из-за наркотиков на футбольном матче, не уточняя его имени.

Санкция статьи влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового.