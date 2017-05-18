Солисту "Би-2" грозит штраф, работы или запрет посещать стадионы за найденную марихуану. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Солисту "Би-2" грозит штраф, работы или запрет посещать стадионы за найденную марихуану

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Егор "Лева Би-2" БОРТНИК.Солиста "Би-2" задержали на матче "Спартака" за марихуану. Подробности

Вокалисту группы "Би-2" Егору Бортнику за найденную у него марихуану грозит штраф, обязательные работы или запрет посещать стадионы на срок от шести месяцев до трех лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Эммерт.

Полицейские накануне задержали музыканта на матче 29-го тура чемпионата России "Спартак" - "Терек" (3:0) в Москве. У певца была изъята марихуана массой 0,5 грамма. Официально в полиции подтвердили задержание мужчины из-за наркотиков на футбольном матче, не уточняя его имени.

Санкция статьи влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового.

Дополнительная информация

https://ria.ru/incidents/20170518/1494587008.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур. Награждение "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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HerculesKolya

Какое-то безальтернативное или/или! Ясное дело что Лёвик пойдёт заборы красить!

17:31