Солист группы "Би-2" может быть выслан из России

Солист группы "Би-2" Егор "Лева Би-2" Бортник может быть выдворен из России. Как сообщает телеграм-канал Mash, полиция будет ходатайствовать об отправке музыканта из страны, поскольку он является гражданином Израиля.

В отношении него открыто административное дело о незаконном хранении наркотиков, за что Бортнику грозит штраф или 15 суток ареста. В таком случае иностранный гражданин может быть депортирован из России.

Напомним, что Егор Бортник был задержан при досмотре перед матчем "Спартак" - "Терек" (3:0), на который пытался попасть, чтобы поболеть за "Спартак" и отпраздновать чемпионство клуба. У него обнаружили вещество, похожее на марихуану. За незаконное хранение запрещенных веществ артисту может грозить штраф в пять тысяч рублей или даже лишение свободы на пятнадцать суток. При этом через два дня у группы "Би-2" должны начаться масштабные гастроли. Часть выступлений под угрозой срыва из-за инцидента.