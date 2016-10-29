Снегопад не скажется на качестве газона во время матча "Спартак" - ЦСКА

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко заявил, что снегопад в столице не скажется на качестве газона "Открытия-Арены" в матче 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА. По его словам, все службы стадиона готовы к проведению игры в любую погоду.

– Все прогнозы погоды на день матча были учтены заранее, – приводит ТАСС слова Атаманенко. – Все службы стадиона готовы к проведению игры в любую погоду. Снегопад не скажется на качестве газона арены. Надеемся, что ко времени проведения игры погода в Москве немного улучшится.