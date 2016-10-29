13:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Снегопад не скажется на качестве газона во время матча "Спартак" - ЦСКА

0
0
0

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко заявил, что снегопад в столице не скажется на качестве газона "Открытия-Арены" в матче 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА. По его словам, все службы стадиона готовы к проведению игры в любую погоду.

– Все прогнозы погоды на день матча были учтены заранее, – приводит ТАСС слова Атаманенко. – Все службы стадиона готовы к проведению игры в любую погоду. Снегопад не скажется на качестве газона арены. Надеемся, что ко времени проведения игры погода в Москве немного улучшится.

 

Опрос

Как закончится дерби "Спартак" - ЦСКА?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3744751

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ