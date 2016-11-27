21:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Смолов выложил фото из раздевалки после победы над "Зенитом"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов выложил фото в своем Instagram после победы в матче 15-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1). Стоит отметить, что фотография появилась через несколько минут после конца игры.

"Краснодар" вырвал победу у "Зенита", забив оба гола в компенсированное время.

 

Ой вэй⚽🐂

Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Ноя 27 2016 в 10:03 PST

"Краснодар" вырвал победу над "Зенитом"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (13)
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MAYERICK

А актер-Газинский - живее всех живых..............

22:52

МачоМэн

ладно хоть Газинский живой

22:38

parasonic

Символично, что под этой фоткой в Инстаграмме стоит лайк Дмитрия Комбарова,видели?:)

22:27

foreverCSKAforever

Самарец, судя по дзюбиным жестам, показанным им в конце матча, в раздевалке Зенита после игры снималось видео 18+.

22:20

Kostromich

Сейчас за бананы - за расизм - краснодару поражение засчитают!

21:59

zverg

А это не Газинский в центре с голым торсом?

21:53

иго

А почему чернокожие не оскорбились такому количеству бананов? Расизмом попахивает...

21:43

Lars Berger

Над Смоловым Дзюба своему голу радуется?!)))

21:35

Фрэнки четыре пальца

Дзюба в раздевалке Краснодара в верхнем ряду!!!!

21:32

Русский

самарец а фотка из раздевалки Зенита будет от мастера шуток Дзюбы? 21:29+++++++++++++++++++++++ Нужно видео, где он наглядно продемонстрирует то, что показывал жестами между первым и вторым голами Краснодара))))

21:32

oze11

который Федор из их

21:29

самарец

а фотка из раздевалки Зенита будет от мастера шуток Дзюбы?

21:29

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Маладцыыыы !!!!!!!!!!!!!!!!

21:28

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ