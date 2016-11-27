Смолов выложил фото из раздевалки после победы над "Зенитом"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов выложил фото в своем Instagram после победы в матче 15-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1). Стоит отметить, что фотография появилась через несколько минут после конца игры.

"Краснодар" вырвал победу у "Зенита", забив оба гола в компенсированное время.

Ой вэй⚽🐂 Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Ноя 27 2016 в 10:03 PST

"Краснодар" вырвал победу над "Зенитом"