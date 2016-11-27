Смолов выложил фото из раздевалки после победы над "Зенитом"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов выложил фото в своем Instagram после победы в матче 15-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1). Стоит отметить, что фотография появилась через несколько минут после конца игры.
"Краснодар" вырвал победу у "Зенита", забив оба гола в компенсированное время.
MAYERICK
А актер-Газинский - живее всех живых..............
22:52
МачоМэн
ладно хоть Газинский живой
22:38
parasonic
Символично, что под этой фоткой в Инстаграмме стоит лайк Дмитрия Комбарова,видели?:)
22:27
foreverCSKAforever
Самарец, судя по дзюбиным жестам, показанным им в конце матча, в раздевалке Зенита после игры снималось видео 18+.
22:20
Kostromich
Сейчас за бананы - за расизм - краснодару поражение засчитают!
21:59
zverg
А это не Газинский в центре с голым торсом?
21:53
иго
А почему чернокожие не оскорбились такому количеству бананов? Расизмом попахивает...
21:43
Lars Berger
Над Смоловым Дзюба своему голу радуется?!)))
21:35
Фрэнки четыре пальца
Дзюба в раздевалке Краснодара в верхнем ряду!!!!
21:32
Русский
самарец а фотка из раздевалки Зенита будет от мастера шуток Дзюбы? 21:29+++++++++++++++++++++++ Нужно видео, где он наглядно продемонстрирует то, что показывал жестами между первым и вторым голами Краснодара))))
21:32
oze11
который Федор из их
21:29
самарец
а фотка из раздевалки Зенита будет от мастера шуток Дзюбы?
21:29
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Маладцыыыы !!!!!!!!!!!!!!!!
21:28