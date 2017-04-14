СМИ: "Зенит" ведет переговоры о продлении контракта с Данни

"Зенит" ведет переговоры о продлении контракта с капитаном команды Данни, сообщает ТАСС. Предполагается, что новое соглашение будет рассчитано на один сезон. Срок действующего контракта с полузащитником истекает летом 2017 года.

Напомним, что хавбек выступает за сине-бело-голубых с 2008 года. В текущем сезоне 33-летний португалец провел в составе петербуржцев 6 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Отметим, что Данни пропустил большую часть сезона из-за травмы колена.