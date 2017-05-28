СМИ: "Зенит" провел первый раунд переговоров с Манчини

Представители итальянского тренера Роберто Манчини провели переговоры с "Зенитом", сообщает Calciomercato. Первый раунд прошел успешно, в скором времени стороны продолжат обсуждение контракта итальянца.

Ранее "СЭ" сообщал, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу будет отправлен в отсавку. Остаться в клубе он может лишь в том случае, если питерский клуб не договорится ни с кем из потенциальных кандидатов. Манчини является приоритетом "Зенита".