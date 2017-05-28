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СМИ: "Зенит" провел первый раунд переговоров с Манчини

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Представители итальянского тренера Роберто Манчини провели переговоры с "Зенитом", сообщает Calciomercato. Первый раунд прошел успешно, в скором времени стороны продолжат обсуждение контракта итальянца. 

Ранее "СЭ" сообщал, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу будет отправлен в отсавку. Остаться в клубе он может лишь в том случае, если питерский клуб не договорится ни с кем из потенциальных кандидатов. Манчини является приоритетом "Зенита".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

без нокдаунов обошлось в первом раунде?

16:57