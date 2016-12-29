СМИ: "Зенит" не хочет продавать Витселя в январе

"Зенит" отказался продавать полузащитника Акселя Витселя "Ювентусу" в зимнее трансферное окно, сообщает juvenews.eu. Туринский клуб предложил питерцам около 6 миллионов евро, но получил отказ. У руководства "Зенита" есть принципиальная позиция не отпускать бельгийца этой зимой, несмотря на то, что у игрока в июне 2017 года заканчивается контракт с клубом.

"Зенит" отказался продавать Витселя летом, в самый последний момент перед закрытием летнего периода дозаявок. В составе команды бельгиец провел 23 матча, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.