22:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

СМИ: "Зенит" не хочет продавать Витселя в январе

0
0
0
3

"Зенит" отказался продавать полузащитника Акселя Витселя "Ювентусу" в зимнее трансферное окно, сообщает juvenews.eu. Туринский клуб предложил питерцам около 6 миллионов евро, но получил отказ. У руководства "Зенита" есть принципиальная позиция не отпускать бельгийца этой зимой, несмотря на то, что у игрока в июне 2017 года заканчивается контракт с клубом.

"Зенит" отказался продавать Витселя летом, в самый последний момент перед закрытием летнего периода дозаявок. В составе команды бельгиец провел 23 матча, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

В общем, Юве немытых куда-подальше отослал с их запросами по кудряшу. Уйдёт за 0. Это бизнес, детка.

23:03

эстонский армеец

Пусть уйдёт бесплатно,при этом - будет осторожнее играть весной - боясь сломаться.

22:58

onlywhitespartak

В этом весь Газпром не себе не людям

22:54

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ