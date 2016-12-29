СМИ: "Зенит" не хочет продавать Витселя в январе

"Зенит" отказался продавать полузащитника Акселя Витселя "Ювентусу" в зимнее трансферное окно, сообщает juvenews.eu. Туринский клуб предложил питерцам около 6 миллионов евро, но получил отказ. У руководства "Зенита" есть принципиальная позиция не отпускать бельгийца этой зимой, несмотря на то, что у игрока в июне 2017 года заканчивается контракт с клубом.
"Зенит" отказался продавать Витселя летом, в самый последний момент перед закрытием летнего периода дозаявок. В составе команды бельгиец провел 23 матча, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.
баламошка
В общем, Юве немытых куда-подальше отослал с их запросами по кудряшу. Уйдёт за 0. Это бизнес, детка.
23:03
эстонский армеец
Пусть уйдёт бесплатно,при этом - будет осторожнее играть весной - боясь сломаться.
22:58
onlywhitespartak
В этом весь Газпром не себе не людям
22:54