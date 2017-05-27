СМИ: "Зенит" нацелился на защитника "Дженоа"

Защитник "Дженоа" Армандо Иццо во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку, утверждает Gianlucadimarzio.com. В подписании контракта с игроком заинтересован "Зенит".

25-летний итальянец уже общался с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу, а также контактировал с соотечественником Доменико Кришито, выступающим в составе петербуржцев с 2011 года. При этом отмечается, что "Зенит" не делал официальный запрос о трансфере.

В текущем сезоне защитник провел за "грифонов" 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал пять голевых передач. Напомним, что в апреле 2017 года Иццо был дисквалифицирован на 18 месяцев за сокрытие информации о договорных матчах. После срок был сокращен до 6 месяцев.