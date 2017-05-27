13:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

СМИ: "Зенит" нацелился на защитника "Дженоа"

0
0
0
0
2
 
11 ноября 2007 года. Раменское. "Сатурн" - "Зенит" - 0:1. Сергей ФУРСЕНКО и футболисты питерского клуба празднуют свое первое чемпионство в российской истории.Фурсенко снова в Зените

Защитник "Дженоа" Армандо Иццо во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку, утверждает Gianlucadimarzio.com. В подписании контракта с игроком заинтересован "Зенит".

25-летний итальянец уже общался с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу, а также контактировал с соотечественником Доменико Кришито, выступающим в составе петербуржцев с 2011 года. При этом отмечается, что "Зенит" не делал официальный запрос о трансфере.

В текущем сезоне защитник провел за "грифонов" 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал пять голевых передач. Напомним, что в апреле 2017 года Иццо был дисквалифицирован на 18 месяцев за сокрытие информации о договорных матчах. После срок был сокращен до 6 месяцев.

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Джин_SM(v3)

нормально так... у игрока практики нет и не будет еще 5 месяцев... ну-ну, утятина валит)))

14:49

зенит-супер-чемпион

готовимся играть договорняки?

14:10