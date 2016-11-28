20:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

СМИ: "Зенит" может заменить Лодыгина бывшим вратарем "Спартака"

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"Зенит" уже зимой готов приобрести вратаря "Сьона" Антона Митрюшкина, утверждает Life. Сообщается, что 20-летний экс-игрок "Спартака" вошел в шорт-лист потенциальных новичков сине-бело-голубых.

 
23 июля. Москва. ЦСКА - "Зенит" - 0:1. Юрий ЛОДЫГИН и Артем ДЗЮБА празднуют победу в Суперкубке России. Вчера в раздевалке стадиона "Краснодар" у них было совсем другое настроение.Дзюба vs Лодыгин: что случилось в раздевалке "Зенита"

Помимо Митрюшкина в него входят Александр Беленов ("Анжи") и Сослан Джанаев ("Ростов). Отметим, что "Спартак", который недавно купил Александра Селихова из "Амкара", сохранил за собой право первоочередного выкупа Митрюшкина, который в составе юношеской сборной России (до 17 лет) стал чемпионом Европы в 2013 году. В феврале 2015 года он сменил "Спартак" на "Сьон".

После поражения в гостевом матче 15-го тура чемпионата России от "Краснодара" (1:2) ряд СМИ сообщил, что между игроками "Зенита" нападающим Артемом Дзюбой и вратарем Юрием Лодыгиным произошла драка. При этом пресс-служба сине-бело-голубых и сам Дзюба ее опровергли.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Реалист!

Rabinovich Для того, чтобы были феерические спасения, Миша должен постоянно играть и все увидят спасения на любой вкус.

22:57

Rabinovich

Реалист, Миша К. хороший вратарь, но не уровня основного такой команды, как Зенит. Нужен безусловный номер 1, а Миша надежен, но без феерических спасений. Иногда выручает, но без блеска

22:31

asc0002

King's Bounty IIII, Давай расскажи еще, что Беленов и Джанаев ваши воспитанники и с детства за спартаг

21:58

Очень плохой мальчик

Что с этим Джанаевым все носятся?Спартак из-за него золота лишился,вратарь-дыра,последние 2 года-временная стабильность, но в любой момент опять начнет бабочки пропускать, это у него на генном уровне заложено, тут ничего не поделаешь.

21:53

King's Bounty IIII

asc0002 Седой86, мы же не виноваты, что вы через свою свиноферму половину игроков РФПЛ протащили, у вас же каждый год новая команда ______________ Какие глупости ты пишешь иди лучше стадион дострой...

21:42

asc0002

Седой86, мы же не виноваты, что вы через свою свиноферму половину игроков РФПЛ протащили, у вас же каждый год новая команда

21:33

King's Bounty IIII

Надеюсь Сосик не будет так глуп как Новосельцев или Дьяков...

21:26

Седой86

Бомжи подбирают всех бывших и "обиженных" "СПАРТАКОМ" игроков-своих-то нет..

21:20

баламошка

MAYERICK "Новость" про придуманную драку столичными журналятами еще пару месяцев повторять будут?......а не подписываются от страха дешевенькие строчилы?/////////////////////Не было никакой драки. Обычное питерское изнасилование.

21:15

Реалист!

Джанаев у цыгана не заиграет, он играет успешно в обстановке безоговорочного доверия. Митрюшкин молодой - цыган его не поставит. У Беленова может что-то выйти. Если кого-то покупать, то Лунева - Андрей точно будет основным даже у цыгана. А самый дешевый и надежный вариант - Михаил Кержаков.Не могу понять, чем он цыгана не устраивает. Все написано исходя из моего многолетнего пристального наблюдения за работой Луческу в Шахтере.

21:13

баламошка

Анзор Кавазашвили решил возобновить карьеру?)

21:05

MAYERICK

"Новость" про придуманную драку столичными журналятами еще пару месяцев повторять будут?......а не подписываются от страха дешевенькие строчилы?...........

21:00

shpasic

отметим, что и Митрюшкин, и Беленов, и Джанаев являются бывшими вратарями Спартака.

21:00

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