СМИ: "Зенит" может заменить Лодыгина бывшим вратарем "Спартака"

"Зенит" уже зимой готов приобрести вратаря "Сьона" Антона Митрюшкина, утверждает Life. Сообщается, что 20-летний экс-игрок "Спартака" вошел в шорт-лист потенциальных новичков сине-бело-голубых.
Помимо Митрюшкина в него входят Александр Беленов ("Анжи") и Сослан Джанаев ("Ростов). Отметим, что "Спартак", который недавно купил Александра Селихова из "Амкара", сохранил за собой право первоочередного выкупа Митрюшкина, который в составе юношеской сборной России (до 17 лет) стал чемпионом Европы в 2013 году. В феврале 2015 года он сменил "Спартак" на "Сьон".
После поражения в гостевом матче 15-го тура чемпионата России от "Краснодара" (1:2) ряд СМИ сообщил, что между игроками "Зенита" нападающим Артемом Дзюбой и вратарем Юрием Лодыгиным произошла драка. При этом пресс-служба сине-бело-голубых и сам Дзюба ее опровергли.
Реалист!
Rabinovich Для того, чтобы были феерические спасения, Миша должен постоянно играть и все увидят спасения на любой вкус.
22:57
Rabinovich
Реалист, Миша К. хороший вратарь, но не уровня основного такой команды, как Зенит. Нужен безусловный номер 1, а Миша надежен, но без феерических спасений. Иногда выручает, но без блеска
22:31
asc0002
King's Bounty IIII, Давай расскажи еще, что Беленов и Джанаев ваши воспитанники и с детства за спартаг
21:58
Очень плохой мальчик
Что с этим Джанаевым все носятся?Спартак из-за него золота лишился,вратарь-дыра,последние 2 года-временная стабильность, но в любой момент опять начнет бабочки пропускать, это у него на генном уровне заложено, тут ничего не поделаешь.
21:53
King's Bounty IIII
asc0002 Седой86, мы же не виноваты, что вы через свою свиноферму половину игроков РФПЛ протащили, у вас же каждый год новая команда ______________ Какие глупости ты пишешь иди лучше стадион дострой...
21:42
asc0002
Седой86, мы же не виноваты, что вы через свою свиноферму половину игроков РФПЛ протащили, у вас же каждый год новая команда
21:33
King's Bounty IIII
Надеюсь Сосик не будет так глуп как Новосельцев или Дьяков...
21:26
Седой86
Бомжи подбирают всех бывших и "обиженных" "СПАРТАКОМ" игроков-своих-то нет..
21:20
баламошка
MAYERICK "Новость" про придуманную драку столичными журналятами еще пару месяцев повторять будут?......а не подписываются от страха дешевенькие строчилы?/////////////////////Не было никакой драки. Обычное питерское изнасилование.
21:15
Реалист!
Джанаев у цыгана не заиграет, он играет успешно в обстановке безоговорочного доверия. Митрюшкин молодой - цыган его не поставит. У Беленова может что-то выйти. Если кого-то покупать, то Лунева - Андрей точно будет основным даже у цыгана. А самый дешевый и надежный вариант - Михаил Кержаков.Не могу понять, чем он цыгана не устраивает. Все написано исходя из моего многолетнего пристального наблюдения за работой Луческу в Шахтере.
21:13
баламошка
Анзор Кавазашвили решил возобновить карьеру?)
21:05
MAYERICK
"Новость" про придуманную драку столичными журналятами еще пару месяцев повторять будут?......а не подписываются от страха дешевенькие строчилы?...........
21:00
shpasic
отметим, что и Митрюшкин, и Беленов, и Джанаев являются бывшими вратарями Спартака.
21:00