СМИ: "Зенит" может заменить Лодыгина бывшим вратарем "Спартака"

"Зенит" уже зимой готов приобрести вратаря "Сьона" Антона Митрюшкина, утверждает Life. Сообщается, что 20-летний экс-игрок "Спартака" вошел в шорт-лист потенциальных новичков сине-бело-голубых.

Помимо Митрюшкина в него входят Александр Беленов ("Анжи") и Сослан Джанаев ("Ростов). Отметим, что "Спартак", который недавно купил Александра Селихова из "Амкара", сохранил за собой право первоочередного выкупа Митрюшкина, который в составе юношеской сборной России (до 17 лет) стал чемпионом Европы в 2013 году. В феврале 2015 года он сменил "Спартак" на "Сьон".

После поражения в гостевом матче 15-го тура чемпионата России от "Краснодара" (1:2) ряд СМИ сообщил, что между игроками "Зенита" нападающим Артемом Дзюбой и вратарем Юрием Лодыгиным произошла драка. При этом пресс-служба сине-бело-голубых и сам Дзюба ее опровергли.