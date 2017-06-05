СМИ: "Зенит" хочет подписать Снайдера

"Зенит" заинтересован в подписании полузащитника "Галатасарая" Весли Снайдера, сообщает турецкое издание Marmara Gazetsi. Голландца хочет видеть в составе команды новый тренер Роберто Манчини.

Отметим, в прошлом сезоне Снайдер провел 33 матча за "Галатасарай", в которых забил пять мячей и сделал 17 передач. За стамбульский клуб он выступает с 2013 года. Ранее он играл в составе "Аякса", "Реала" и "Интера". В воскресенье игрок повторил достижение Эдвина ван дер Сара, отыграв 130-й матч в составе сборной Голландии.