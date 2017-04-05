СМИ: "Зенит" готов включиться в борьбу за полузащитника ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров, выступающий на правах аренды за "Тосно", входит в сферу интересов "Зенита", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Хавбек является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России, которая выиграла турнир в 2013 году.

Будущее 20-летнего игрока будет решаться в летнее трансферное окно. Зимой "Тосно" делал ЦСКА предложение о полноценном выкупе трансфера. Однако руководство армейцев ответило категорическим отказом, заявив, что рассчитывает на футболиста и намерено летом вернуть его в первую команду.