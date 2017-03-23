11:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

СМИ: Зарплата Тимощука в "Зените" составит 240 тысяч долларов в год

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Зарплата нового помощника главного тренера "Зенита" Анатолия Тимощука составляет 20 тысяч долларов в месяц. Об этом "Плюс Спорт" сообщил футбольный посредник, который пожелал остаться неизвестным. Ранее сообщалось, что соглашение украинского специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года.

Напомним, что Тимощук выступал за петербуржцев с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015 год. В составе "Зенита" он провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал 5 голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

Своих нет, а ярому националисту деньги от Газпрома нашлись?

12:00

Andrewxyz

marsey, выключи кисель тв и лечи голову.

11:42

Aha

240 тыс в год =20 тыс в месяц =1 200 000 руб в месяц. Меньше, чем директор завода, о "простых рабочих" лучше не вспоминать. Такая работа! Такая тяжелая, такая НУЖНАЯ, необходимая, за деньги "НАРОДНОГО ДОСТОЯНИЯ!", т.е. всем народом скидываемся, чтоб Толик ни в чём себе не отказывал, да еще и родине своей помогал. поддержим рублём Украину!

11:40

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