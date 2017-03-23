СМИ: Зарплата Тимощука в "Зените" составит 240 тысяч долларов в год

Зарплата нового помощника главного тренера "Зенита" Анатолия Тимощука составляет 20 тысяч долларов в месяц. Об этом "Плюс Спорт" сообщил футбольный посредник, который пожелал остаться неизвестным. Ранее сообщалось, что соглашение украинского специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года.
Напомним, что Тимощук выступал за петербуржцев с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015 год. В составе "Зенита" он провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал 5 голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.
marksan
Своих нет, а ярому националисту деньги от Газпрома нашлись?
12:00
Andrewxyz
marsey, выключи кисель тв и лечи голову.
11:42
Aha
240 тыс в год =20 тыс в месяц =1 200 000 руб в месяц. Меньше, чем директор завода, о "простых рабочих" лучше не вспоминать. Такая работа! Такая тяжелая, такая НУЖНАЯ, необходимая, за деньги "НАРОДНОГО ДОСТОЯНИЯ!", т.е. всем народом скидываемся, чтоб Толик ни в чём себе не отказывал, да еще и родине своей помогал. поддержим рублём Украину!
11:40