СМИ: Зарплата Тимощука в "Зените" составит 240 тысяч долларов в год

Зарплата нового помощника главного тренера "Зенита" Анатолия Тимощука составляет 20 тысяч долларов в месяц. Об этом "Плюс Спорт" сообщил футбольный посредник, который пожелал остаться неизвестным. Ранее сообщалось, что соглашение украинского специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года.

Напомним, что Тимощук выступал за петербуржцев с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015 год. В составе "Зенита" он провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал 5 голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.