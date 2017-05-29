СМИ: зарплата Манчини в "Зените" составит 5-6 миллионов евро

Зарплата Роберто Манчини в "Зените" составит примерно 5-6 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным "СЭ", итальянский специалист является главным претендентом на пост наставника питерцев после отставки Мирчи Луческу.

Под руководством Луческу питерцы не смогли пробиться в Лигу чемпионов, заняв в минувшем сезоне третье место в чемпионате России. Накануне клуб объявил об отставке 71-летнего румына.

Ранее пост гендиректора "Зенита" занял Сергей Фурсенко, при котором клуб активизировал поиск главного тренера. По информации Calciomercato, питерцы уже успешно провели первый раунд переговоров с Манчини. Ассистентом его, вероятно станет Фаусто Сальсано, который уже помогал ему в "Интере", "Манчестер Сити" и "Галатасарае". Одним из косвенных подтверждений назначения Манчини является то, что он подписался на "Зенит" в Инстаграме.