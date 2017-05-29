10:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

СМИ: зарплата Манчини в "Зените" составит 5-6 миллионов евро

0
0
0
0
7

Зарплата Роберто Манчини в "Зените" составит примерно 5-6 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным "СЭ", итальянский специалист является главным претендентом на пост наставника питерцев после отставки Мирчи Луческу.

Под руководством Луческу питерцы не смогли пробиться в Лигу чемпионов, заняв в минувшем сезоне третье место в чемпионате России. Накануне клуб объявил об отставке 71-летнего румына.

Ранее пост гендиректора "Зенита" занял Сергей Фурсенко, при котором клуб активизировал поиск главного тренера. По информации Calciomercato, питерцы уже успешно провели первый раунд переговоров с Манчини. Ассистентом его, вероятно станет Фаусто Сальсано, который уже помогал ему в "Интере", "Манчестер Сити" и "Галатасарае". Одним из косвенных подтверждений назначения Манчини является то, что он подписался на "Зенит" в Инстаграме.

Опрос

Как вы оцениваете работу Мирчи Луческу в "Зените"?
голосовать
0
0
0
0
7
Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

qwe20

опять бомжатня на финансовый файерплей кладет болт. опять УЕФА их будут сильно штрафовать. жувут не по доходам!

11:10

Леонид Педун

Ща нищеброды налетят и начнут ныть про народные деньги!

11:05

shpasic

опять опечатка: 56 миллионов.

11:05

bigbigvit

5-6 млн.!!! А где голубые их возьмут??? Опять у Мюллера??? А что Луческу мало платили???

11:00

Pol Pot

ага, 5-6-7-8-9. примерно так

10:56

баламошка

Ну-ну)) По любому)) Думаю, что он в МС раза в 2 больше получал, ну а влюбимый бомжеклуб и чемпионат России конечно с удовольствием поехал с понижение зарплаты. За новым вызовом) Огласите список и сумму премий!!! Бабушки должны знать кому и за что они отдают свои пенсии!

10:55

Spartak-Online1

Маловато будет.

10:54