СМИ: зарплата Манчини в "Зените" составит 5-6 миллионов евро

Зарплата Роберто Манчини в "Зените" составит примерно 5-6 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным "СЭ", итальянский специалист является главным претендентом на пост наставника питерцев после отставки Мирчи Луческу.
Под руководством Луческу питерцы не смогли пробиться в Лигу чемпионов, заняв в минувшем сезоне третье место в чемпионате России. Накануне клуб объявил об отставке 71-летнего румына.
Ранее пост гендиректора "Зенита" занял Сергей Фурсенко, при котором клуб активизировал поиск главного тренера. По информации Calciomercato, питерцы уже успешно провели первый раунд переговоров с Манчини. Ассистентом его, вероятно станет Фаусто Сальсано, который уже помогал ему в "Интере", "Манчестер Сити" и "Галатасарае". Одним из косвенных подтверждений назначения Манчини является то, что он подписался на "Зенит" в Инстаграме.
qwe20
опять бомжатня на финансовый файерплей кладет болт. опять УЕФА их будут сильно штрафовать. жувут не по доходам!
11:10
Леонид Педун
Ща нищеброды налетят и начнут ныть про народные деньги!
11:05
shpasic
опять опечатка: 56 миллионов.
11:05
bigbigvit
5-6 млн.!!! А где голубые их возьмут??? Опять у Мюллера??? А что Луческу мало платили???
11:00
Pol Pot
ага, 5-6-7-8-9. примерно так
10:56
баламошка
Ну-ну)) По любому)) Думаю, что он в МС раза в 2 больше получал, ну а влюбимый бомжеклуб и чемпионат России конечно с удовольствием поехал с понижение зарплаты. За новым вызовом) Огласите список и сумму премий!!! Бабушки должны знать кому и за что они отдают свои пенсии!
10:55
Spartak-Online1
Маловато будет.
10:54