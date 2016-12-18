СМИ: Витсель отказал "Челси" ради "Ювентуса"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель ответил отказом на предложение о переходе в "Челси" во время зимнего трансферного окна, утверждает Tuttomercatoweb. Хавбек не согласился пополнить состав лондонцев ради "Ювентуса".
Ранее сообщалось, что 27-летний бельгиец согласовал условия контракта с туринцами, в составе которых будет выступать под 28-м номером. Предполагалось, что сине-бело-голубые выручат с продажи игрока около 6 миллионов евро.
Полузащитник перешел в "Зенит" в 2012 году из "Бенфики" примерно за 40 миллионов. Его контракт с питерцами истекает летом. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.
МаксВ
И это правильно. Этого лоха в Челси быстро посадят. Не помню каким он пришел в "самый классный" клуб страны, но уйдет он лохом из лохов. А в Италии как и у нас пешочком можно поиграть. Особенно в окружении таких парней, как Игуаин и Дибала)))))
18:47
merniloskut
Бизнес по бамжатски... Купить что-то ненужное угрохав 40 лямов народных денег. Содержать это приобретение, опять же на многомиллионные народные баблосы, в течении ряда лет... И в конце эпопеи отдать за сущие гроши, как скажет их бессменный перломёт дядь Гена - что такое для Зенита каких-то там 5 миллионов!?
18:10
Slim Taller
Осталось ещё Ювентусу отказать и звание самого отказного у него в кармане.
17:05