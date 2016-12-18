СМИ: Витсель отказал "Челси" ради "Ювентуса"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель ответил отказом на предложение о переходе в "Челси" во время зимнего трансферного окна, утверждает Tuttomercatoweb. Хавбек не согласился пополнить состав лондонцев ради "Ювентуса".

Ранее сообщалось, что 27-летний бельгиец согласовал условия контракта с туринцами, в составе которых будет выступать под 28-м номером. Предполагалось, что сине-бело-голубые выручат с продажи игрока около 6 миллионов евро.

Полузащитник перешел в "Зенит" в 2012 году из "Бенфики" примерно за 40 миллионов. Его контракт с питерцами истекает летом. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.