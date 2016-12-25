СМИ: "Трабзонспор" предлагает "Спартаку" 5-6 миллионов евро за переход Попова

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов может перейти в чемпионат Турции, утверждает Fanatik. "Трабзонспор" ведет переговоры с красно-белыми о переходе хавбека. Бордово-голубые предлагают за трансфер 29-летнего болгарина 5-6 миллионов евро. Отмечается, что на подписании игрока настаивает главный тренер турецкого клуба Эрсун Янал.
Ранее Попов заявил "СЭ" о том, что не хочет покидать "Спартак". По его словам, никто из представителей красно-белых не говорил с ним о трансфере. В текущем сезоне полузащитник провел за спартаковцев 14 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав две голевые передачи.
Лохматый
эти турецкие "СМИ" переплевывают даже наши "известия"
11:37
БорщисалО
Надо брать.
11:02
Thergothon
Очень нестабильный игрок. За 5-6 лямов продавать одназначно. Чуваку почти 30 лет, а толку от него зачастую ноль. Даже несмотря на шальные голы. В принципе со времен Алекса не было хорошего ПМ.
10:45
СереХа
Ивелин - крутой. Жаль, если уйдет.
10:15