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СМИ: "Трабзонспор" предлагает "Спартаку" 5-6 миллионов евро за переход Попова

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов может перейти в чемпионат Турции, утверждает Fanatik. "Трабзонспор" ведет переговоры с красно-белыми о переходе хавбека. Бордово-голубые предлагают за трансфер 29-летнего болгарина 5-6 миллионов евро. Отмечается, что на подписании игрока настаивает главный тренер турецкого клуба Эрсун Янал.

Ранее Попов заявил "СЭ" о том, что не хочет покидать "Спартак". По его словам, никто из представителей красно-белых не говорил с ним о трансфере. В текущем сезоне полузащитник провел за спартаковцев 14 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав две голевые передачи.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Лохматый

эти турецкие "СМИ" переплевывают даже наши "известия"

11:37

БорщисалО

Надо брать.

11:02

Thergothon

Очень нестабильный игрок. За 5-6 лямов продавать одназначно. Чуваку почти 30 лет, а толку от него зачастую ноль. Даже несмотря на шальные голы. В принципе со времен Алекса не было хорошего ПМ.

10:45

СереХа

Ивелин - крутой. Жаль, если уйдет.

10:15

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