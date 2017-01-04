СМИ: Таски будет получать в "Трабзонспоре" 2,3 миллиона евро в год

Защитник "Спартака" Сердар Таски подписал контракт с "Трабзонспором", утверждает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Соглашение с 29-летним немцем рассчитано на три с половиной года. Зарплата игрока составит 2,3 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что красно-белые намерены выручить за Таски 3 миллиона евро, однако "Трабзонспор" был не готов платить такую сумму. Напомним, защитник выступает за "Спартак" с лета 2013 года. В минувшем сезоне он играл за "Баварию" на правах аренды.