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СМИ: Таски будет получать в "Трабзонспоре" 2,3 миллиона евро в год

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Защитник "Спартака" Сердар Таски подписал контракт с "Трабзонспором", утверждает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Соглашение с 29-летним немцем рассчитано на три с половиной года. Зарплата игрока составит 2,3 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что красно-белые намерены выручить за Таски 3 миллиона евро, однако "Трабзонспор" был не готов платить такую сумму. Напомним, защитник выступает за "Спартак" с лета 2013 года. В минувшем сезоне он играл за "Баварию" на правах аренды.

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http://tass.ru/sport/3922170

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Димитрий999

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