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СМИ: "Спартак" интересуется Джурджевичем

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Московский "Спартак" проявляет интерес к нападающему "Партизана" Урошу Джурджевичу, сообщает zurnal.rs. Красно-белые готовы предложить за форварда 2,5 миллиноа евро. Сербы не собираются продавать игрока, так как это скажется на атакующем потенциале команды. 

22-летний Джурджевич в этом сезоне провел 14 матчей в чемпионате Сербии, в которых забил девять мячей. Ранее он выступал в составе голландского "Витесса" и итальянского "Палермо". В сезоне-2015/16 провел 14 игр в серии А, в которых забил два гола.

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Материалы REN-TV

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