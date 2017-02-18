СМИ: "Спартак" интересуется Джурджевичем

Московский "Спартак" проявляет интерес к нападающему "Партизана" Урошу Джурджевичу, сообщает zurnal.rs. Красно-белые готовы предложить за форварда 2,5 миллиноа евро. Сербы не собираются продавать игрока, так как это скажется на атакующем потенциале команды.

22-летний Джурджевич в этом сезоне провел 14 матчей в чемпионате Сербии, в которых забил девять мячей. Ранее он выступал в составе голландского "Витесса" и итальянского "Палермо". В сезоне-2015/16 провел 14 игр в серии А, в которых забил два гола.