СМИ: "Спартак" хочет купить Канга у "Црвены Звезды"

"Спартак" интересуется полузащитником "Црвены Звезды" Гелором Канга, сообщает сербский сайт supersport365. Белградский клуб требует за 26-летнего хавбека два миллиона евро. Его контракт с командой Миодрага Божовича рассчитан до лета 2018 года.

Напомним, что Канга уже выступал в России. С 2013 по 2016 год габонец был игроком "Ростова". На его счету 70 матчей и 7 голов в премьер-лиге.