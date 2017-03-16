17:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

СМИ: "Спартак" хочет купить Канга у "Црвены Звезды"

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"Спартак" интересуется полузащитником "Црвены Звезды" Гелором Канга, сообщает сербский сайт supersport365. Белградский клуб требует за 26-летнего хавбека два миллиона евро. Его контракт с командой Миодрага Божовича рассчитан до лета 2018 года.

Напомним, что Канга уже выступал в России. С 2013 по 2016 год габонец был игроком "Ростова". На его счету 70 матчей и 7 голов в премьер-лиге.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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russell25

Есть надежда, что интерес журналистов к этой новости всё же сильнее, чем интерес "Спартака" к Гелору Канга.

18:41

fioru

Ржу... его Бердыев сплавил потому что не поддается дисциплине... Спартак хочет играть всё время в меньшинстве?)

18:40

ozozolio

Игрок хорошый если в лечебнице справятся

18:39

onlywhitespartak

На фига это же дикий Мартын вам че кебе не хватило )

18:30

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

Это же тот нервный бибизьян! На него не напасешься успокоительного!

18:28

Митяй Антибомж

Бред.

18:17

Levbereg

Да его к психологу сначала надо. Он за малым не переломал противников Ростова. Помните как кого-то после заигрывания момента об штангу бахнул?

18:16

Союз Аполлонович

Ага, под ЛЧ самое оно))

18:11

serzheo

)))))))))))))) Масаев не хватает, ни все еще приехали)))))))))))

18:06

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

"Африканизация" Спартака продолжается)))

17:59

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