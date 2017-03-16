СМИ: "Спартак" хочет купить Канга у "Црвены Звезды"

"Спартак" интересуется полузащитником "Црвены Звезды" Гелором Канга, сообщает сербский сайт supersport365. Белградский клуб требует за 26-летнего хавбека два миллиона евро. Его контракт с командой Миодрага Божовича рассчитан до лета 2018 года.
Напомним, что Канга уже выступал в России. С 2013 по 2016 год габонец был игроком "Ростова". На его счету 70 матчей и 7 голов в премьер-лиге.
russell25
Есть надежда, что интерес журналистов к этой новости всё же сильнее, чем интерес "Спартака" к Гелору Канга.
18:41
fioru
Ржу... его Бердыев сплавил потому что не поддается дисциплине... Спартак хочет играть всё время в меньшинстве?)
18:40
ozozolio
Игрок хорошый если в лечебнице справятся
18:39
onlywhitespartak
На фига это же дикий Мартын вам че кебе не хватило )
18:30
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Это же тот нервный бибизьян! На него не напасешься успокоительного!
18:28
Митяй Антибомж
Бред.
18:17
Levbereg
Да его к психологу сначала надо. Он за малым не переломал противников Ростова. Помните как кого-то после заигрывания момента об штангу бахнул?
18:16
Союз Аполлонович
Ага, под ЛЧ самое оно))
18:11
serzheo
)))))))))))))) Масаев не хватает, ни все еще приехали)))))))))))
18:06
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
"Африканизация" Спартака продолжается)))
17:59