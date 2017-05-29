СМИ: Сегодня Манчини встретится с руководством "Зенита"

Итальянский тренер Роберто Манчини находится в Москве и сегодня должен провести встречу с руководством "Зенита", утверждает Sky Sport Italia. После этого стороны начнут официальные переговоры.

Ранее сообщалось о том, что специалист возглавит сине-бело-голубых, а о его назначении на должность главного тренера должно быть объявлено в понедельник или вторник. По информации Gazzetta dello Sport зарплата Манчини может составить 5-6 миллионов евро в год.

По данным "СЭ", итальянский специалист является главным претендентом на пост наставника питерцев после отставки Мирчи Луческу. Под руководством румына питерцы не смогли пробиться в Лигу чемпионов, заняв в минувшем сезоне третье место в чемпионате России. Накануне клуб объявил об отставке 71-летнего тренера.

Ранее пост гендиректора "Зенита" занял Сергей Фурсенко, при котором клуб активизировал поиск главного тренера. По информации Calciomercato, питерцы уже успешно провели первый раунд переговоров с Манчини. Ассистентом его, вероятно станет Фаусто Сальсано, который уже помогал ему в "Интере", "Манчестер Сити" и "Галатасарае". Одним из косвенных подтверждений назначения Манчини является то, что он подписался на "Зенит" в Инстаграме.