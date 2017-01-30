СМИ: "Саутгемптон" хочет арендовать у "Спартака" Таски

"Саутгемптон" намерен арендовать до конца сезона защитника "Спартака" Сердара Таски, утверждает ESPN. Об условиях возможной сделки не сообщается. По информации источника, 29-летний футболист является одним из вариантов для английского клуба, который в срочном порядке ищет центрального защитника.

Ранее немец подчеркивал, что имеет различные предложения, но планирует провести переговоры с руководством красно-белых о новом контракте. Таски перешел в "Спартак" в августе 2013 года, его контракт рассчитан до 30 июня.