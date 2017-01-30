СМИ: "Саутгемптон" хочет арендовать у "Спартака" Таски

"Саутгемптон" намерен арендовать до конца сезона защитника "Спартака" Сердара Таски, утверждает ESPN. Об условиях возможной сделки не сообщается. По информации источника, 29-летний футболист является одним из вариантов для английского клуба, который в срочном порядке ищет центрального защитника.
Ранее немец подчеркивал, что имеет различные предложения, но планирует провести переговоры с руководством красно-белых о новом контракте. Таски перешел в "Спартак" в августе 2013 года, его контракт рассчитан до 30 июня.
onlywhitespartak
Все такие умные ) пусть тогда по тарифу Баварии арендуют ))
15:35
Exsorsist
Что за чушь? Какая аренда? Он травмирован и восстанавливается. По словам Вартапетова в общую группу вернется не раньше марта. А надо еще и форму набрать после травмы. Если только бесплатно хотят.
08:59