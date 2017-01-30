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СМИ: "Саутгемптон" хочет арендовать у "Спартака" Таски

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"Саутгемптон" намерен арендовать до конца сезона защитника "Спартака" Сердара Таски, утверждает ESPN. Об условиях возможной сделки не сообщается. По информации источника, 29-летний футболист является одним из вариантов для английского клуба, который в срочном порядке ищет центрального защитника.

Ранее немец подчеркивал, что имеет различные предложения, но планирует провести переговоры с руководством красно-белых о новом контракте. Таски перешел в "Спартак" в августе 2013 года, его контракт рассчитан до 30 июня.

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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onlywhitespartak

Все такие умные ) пусть тогда по тарифу Баварии арендуют ))

15:35

Exsorsist

Что за чушь? Какая аренда? Он травмирован и восстанавливается. По словам Вартапетова в общую группу вернется не раньше марта. А надо еще и форму набрать после травмы. Если только бесплатно хотят.

08:59

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