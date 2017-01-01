СМИ: Самарис отдает предпочтение "Зениту"

Полузащитник "Бенфики" Андреас Самарис имеет предложения от клубов из Англии, но отдает предпочтение "Зениту", сообщает O Jogo. По мнению греческого игрока, он не сможет в полной мере раскрыть себя в премьер-лиге. Кроме того, Самарис считает, что у него больше шансов выиграть трофеи с "Зенитом". Ранее сообщалось об интересе питерского клуба к игроку.

Переход Самариса в "Зенит" может состояться, если питерский клуб продаст Акселя Витселя. Интерес к бельгийцу проявляет "Ювентус", а также клубы из Китая.