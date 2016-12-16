23:17 16 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

СМИ: Ромулу подписал контракт с "Фламенго"

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Полузащитник "Спартака" Ромулу подписал трехлетний контракт с "Фламенго", сообщает Fox Sports. Соглашение между сторонами рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон. Бразильский клуб ожидает 1 января, чтобы сделать официальное объявление о трансфере.

Также сообщается, что Ромулу получил разрешение на переговоры перед тем, как уехал в отпуск. Ранее "СЭ" сообщал, что бразилец покинул Москву с 16 чемоданами. За "Спартак" Ромулу выступает с 2012 года, в нынешнем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате России и по одному в Лиге Европы и Кубке России.

Ранее сам футболист опровергал факт переговоров, отметив, что имеет право подписывать документы с другими клубами только с 1 января. Действующее соглашение со "Спартаком" заканчивается у Ромулу в июне 2017 года.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Птицuk

Спасибо за всё, Ромуло! Проклятая травма сломала твою карьеру на самом взлете. Очень жаль.

01:22

aastone

отмучился бедолага...

01:20

баламошка

Давно я ждал, когда этот пешеход свалит.

01:04

PROVSE

Удачи тебе в новом клубе!!!

00:32

burberry123

Спасибо и удачи! Жалко парня, прекрасно начал. Но после травмы так и не вернулся на прежний уровень!

00:04

HerculesKolya

Даа, больше 4-х лет отыграл! Но так особо ничем и не запомнился.

00:03

zyuk

Ромуло, спасибо тебе за все! Ты честно выполнил свою работу.

23:47 16 декабря

вперёд Спартак!

Спасибо Ромуло за игру и удачи!

23:42 16 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ