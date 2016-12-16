СМИ: Ромулу подписал контракт с "Фламенго"

Полузащитник "Спартака" Ромулу подписал трехлетний контракт с "Фламенго", сообщает Fox Sports. Соглашение между сторонами рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон. Бразильский клуб ожидает 1 января, чтобы сделать официальное объявление о трансфере.
Также сообщается, что Ромулу получил разрешение на переговоры перед тем, как уехал в отпуск. Ранее "СЭ" сообщал, что бразилец покинул Москву с 16 чемоданами. За "Спартак" Ромулу выступает с 2012 года, в нынешнем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате России и по одному в Лиге Европы и Кубке России.
Ранее сам футболист опровергал факт переговоров, отметив, что имеет право подписывать документы с другими клубами только с 1 января. Действующее соглашение со "Спартаком" заканчивается у Ромулу в июне 2017 года.
Птицuk
Спасибо за всё, Ромуло! Проклятая травма сломала твою карьеру на самом взлете. Очень жаль.
01:22
aastone
отмучился бедолага...
01:20
баламошка
Давно я ждал, когда этот пешеход свалит.
01:04
PROVSE
Удачи тебе в новом клубе!!!
00:32
burberry123
Спасибо и удачи! Жалко парня, прекрасно начал. Но после травмы так и не вернулся на прежний уровень!
00:04
HerculesKolya
Даа, больше 4-х лет отыграл! Но так особо ничем и не запомнился.
00:03
zyuk
Ромуло, спасибо тебе за все! Ты честно выполнил свою работу.
23:47 16 декабря
вперёд Спартак!
Спасибо Ромуло за игру и удачи!
23:42 16 декабря