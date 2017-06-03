СМИ: "Рома" интересуется Промесом

Нападающий "Спартака" Квинси Промес может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает Calciomercato.it. В подписании контракта с форвардом заинтересована "Рома".

Римляне рассматривают кандидатуру 25-летнего голландца в качестве замены Мохамеду Салаху, который может перейти в "Ливерпуль". Ранее сообщалось, что египтянин согласовал условия личного контракта с "красными", по условиям которого он будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год.

Руководство "волков" готово отпустить нападающего, но рассчитывает выручить за его переход не менее 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Промес в составе "Спартака" стал чемпионом России. В завершившемся розыгрыше нападающий провел в составе красно-белых 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 11 голевых передач. Контракт футболиста со спартаковцами рассчитан до 2021 года.