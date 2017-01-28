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СМИ: ПСВ отказался продать Преппера в "Зенит" за 14 миллионов евро

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Руководство ПСВ отклонило предложение "Зенита" о переходе полузащитника Дэйви Преппера, утверждает De Telegraaf. Петербуржцы были готовы заплатить за трансфер хавбека 14 миллионов евро.

Ранее в интервью "СЭ" представитель клуба из Эйндховена Тайс Слегерс подчеркнул, что 25-летний голландец останется в команде. Отмечается, что сине-бело-голубые намерены улучшить предыдущее предложение.

Центральный хавбек ПСВ в текущем чемпионате Голландии провел 19 матчей, в которых забил 4 гола. Кроме того, на его счету и один мяч в шести встречах Лиги чемпионов. Сайт transfermarkt.de оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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shpasic

наверное, ошибка в новости: Зенит отказался покупать за 14 миллионов - слишком дёшево.

14:53

ustin007

14 лямов хорошие деньги надо соглашаться!

14:25

serzheo

Че-то утятина какая-то.

13:16

Робат

Еще 5 лямов накинут и сломаются голландцы!

13:10

П_о_в_а_р

14 за доктора Пеппера. Бабушкам-пенсионеркам у подъезда рассказал об этом, так они чуть хамоном не подавились. Верните народное!!! и Дзюбу.

13:10

punch_s

И это хорошая новость)

13:04

Der schwein

Надо дать 20 )

13:00

Гаттузо зол!

а-ха-ха! Какая чепуха. Зенит сейчас больше 10-ти ни за кого не дает, а тут какой-то ноунейм из слабого чемпа и за 14.

12:10

serenky25

Или Dr Pepper Snapple Group

12:07

Exsorsist

Надо напрямую с Procter&Gamble договариваться.

11:59

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