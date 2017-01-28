СМИ: ПСВ отказался продать Преппера в "Зенит" за 14 миллионов евро

Руководство ПСВ отклонило предложение "Зенита" о переходе полузащитника Дэйви Преппера, утверждает De Telegraaf. Петербуржцы были готовы заплатить за трансфер хавбека 14 миллионов евро.
Ранее в интервью "СЭ" представитель клуба из Эйндховена Тайс Слегерс подчеркнул, что 25-летний голландец останется в команде. Отмечается, что сине-бело-голубые намерены улучшить предыдущее предложение.
Центральный хавбек ПСВ в текущем чемпионате Голландии провел 19 матчей, в которых забил 4 гола. Кроме того, на его счету и один мяч в шести встречах Лиги чемпионов. Сайт transfermarkt.de оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.
shpasic
наверное, ошибка в новости: Зенит отказался покупать за 14 миллионов - слишком дёшево.
14:53
ustin007
14 лямов хорошие деньги надо соглашаться!
14:25
serzheo
Че-то утятина какая-то.
13:16
Робат
Еще 5 лямов накинут и сломаются голландцы!
13:10
П_о_в_а_р
14 за доктора Пеппера. Бабушкам-пенсионеркам у подъезда рассказал об этом, так они чуть хамоном не подавились. Верните народное!!! и Дзюбу.
13:10
punch_s
И это хорошая новость)
13:04
Der schwein
Надо дать 20 )
13:00
Гаттузо зол!
а-ха-ха! Какая чепуха. Зенит сейчас больше 10-ти ни за кого не дает, а тут какой-то ноунейм из слабого чемпа и за 14.
12:10
serenky25
Или Dr Pepper Snapple Group
12:07
Exsorsist
Надо напрямую с Procter&Gamble договариваться.
11:59