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СМИ: переход Кариоки в Китай заблокировал "Атлетику Минейру"

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Возможный переход полузащитника Рафаэла Кариоки в один из китайских клубов заблокировал "Атлетику Минейру", сообщает Lance. Бразильский клуб не устроила цена, предложенная за игрока, - 5 миллионов евро. В случае перехода "Атлетику" заработал бы 2,5 миллиона евро, так как 50% прав на Кариоку принадлежат "Спартаку".

Ранее сообщалось, что сделка не состоялась из-за отказа московской команды. "Спартак" продал 50% прав на игрока в 2015 году. До этого Кариока выступал в составе "Атлетику" на правах аренды. 

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Материалы REN-TV

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