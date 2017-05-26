СМИ опубликовали фото договора Фурсенко о вступлении на должность гендиректора "Зенита"

Петербуржское издание "Фонтанка" фотофактом подтвердило назначение Сергея Фурсенко на пост генерального директора "Зенита". Оно опубликовало фотографию договора о вступлении в должность, подписанного Фурсенко. Документ датирован сегодняшним днем (26 мая). В нем отмечается, что основанием для кадровых перестановок послужило решение совета директоров клуба. 63-летний функционер сменил в этой должности Максима Митрофанова, который работал генеральным директором "Зенита" с 1 января 2007 года.

Напомним, что Фурсенко был назначен председателем совета директоров клуба в декабре 2005 года, а в январе следующего года стал его президентом. При нем сине-бело-голубые выиграли чемпионат России-2007 (первый в своей истории) и начали триумфальный розыгрыш Кубка УЕФА-2007/08. С 3 января 2010 года по 25 июня 2012 года Фурсенко занимал должность президента РФС.

СМИ: Фурсенко сменил Митрофанова в "Зените"