СМИ: о назначении Манчини в "Зенит" объявят в ближайшее время

О назначении итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера "Зенита" будет объявлено в ближайшие часы и даже минуты, утверждает журналист Tuttomercatoweb Алессандро Кавазинни.

После увольнения Мирчи Луческу питерский клуб остается без главного тренера. 52-летний Манчини – главный претендент на вакантную должность. Известно, что экс-наставник "Интера" и "Манчестер Сити" уже провел переговоры и встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

По информации "СЭ", в ближайшее время сине-бело-голубые объявят о подписании контракта с Манчини по схеме "2+1".