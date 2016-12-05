СМИ: на прощальной вечеринке Самедова были Павлюченко и Воронин

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов, который в ближайшее время подпишет контракт со "Спартаком", устроил прощальную вечеринку с одноклубниками и тренерским штабом в принадлежащем ему ресторане в Сокольниках, утвержадет "Лайф".

Среди футболистов на мероприятии присутствовали Ведран Чорлука, Роман Шишкин, Виталий и Игорь Денисовы, Илья Абаев, Тарас Михалик, Алан Касаев, Неманья Пейчинович, Ренат Янбаев, братья Миранчуки, а также Мануэл Фернандеш и Дельвин Ндинга.

Мероприятие также посетили испанский тренер "Локо" по физподготовке Феликс Фернандо Ледесма, его коллега тренер Сергей Алексеев и переводчик команды Степан Левин. Также на вечеринке был травмированный полузащитник железнодорожников Дмитрий Тарасов. Проведя за столом два часа, он раньше всех покинул праздник. Спустя полтора часа после ухода Тарасова появилась его подавшая на развод жена Ольга Бузова.

Помимо футболистов "Локомотива" на вечеринке присутствовали нападающий "Урала" Роман Павлюченко с супругой Ларисой, бывший нападающий "Динамо" Андрей Воронин с супругой Юлией, жена полузащитника "Краснодара" Дмитрия Торбинского Евгения, а также дочь бывшего президента клуба Ольги Смородской Людмила со своим мужем, бывшим спортивным директором "Локо" Кириллом Котовым.