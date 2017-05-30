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СМИ: "Милан" может перехватить Манчини у "Зенита"

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Руководство "Милана" рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера клуба Роберто Манчини. Как утверждает Corriere dello Sport, красно-черные недовольны работой Винченцо Монтеллы.

 
На посту наставника "Зенита" Андре ВИЛЛАШ-БОАШ (справа) в своем дебютном сезоне, за два тура до окончания, стал победителем чемпионата-2014/15. Сможет ли Роберто МАНЧИНИ повторить достижение португальского специалиста?Методы Манчини: дорого, ярко и стильно. Как работает будущий тренер "Зенита"

Как сообщал "СЭ", в понедельник Манчини провел встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. Итальянский специалист является главным претендентом на пост наставника "Зенита" после отставки Мирчи Луческу.

Ранее пост гендиректора "Зенита" занял Сергей Фурсенко, при котором клуб активизировал поиск главного тренера. По информации наших источников, ежегодные расходы на Манчини и его штаб (с ним всегда приезжает группа из 5 – 6 человек) составят около 7 – 7,5 миллиона евро, из которых порядка 5 миллионов – зарплата главного тренера. Договор планируется подписать по схеме "2+1".

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Andre_Saratov

Исключительно из-за любви к Зениту Манчини выберет Санкт-Петербург.

14:24

Олег Станиславович

Ага Итальянцы опасный народ! ага! Особенно по имени Массимо!

14:20

ereke

Не уверен что именно Манчини нужен Зениту. под него будет бешенная трансферная компания. У него осторожный футбол, а Зениту это противопоказано. Да и вообще итальянцы опасный народ (в части выдаивания денег из клуба, сборных). интересный вариант был бы с Пелегрини с атакующим футболом, может быть тот же Семак (он знает структуру клуба), освободился Луис Энрике.

14:19

bvb1987

пусть перехватят, манч не подходит зениту

14:13

dv2205

Зениту нужен Спаллетти

14:08