СМИ: "Милан" может перехватить Манчини у "Зенита"

Руководство "Милана" рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера клуба Роберто Манчини. Как утверждает Corriere dello Sport, красно-черные недовольны работой Винченцо Монтеллы.

Как сообщал "СЭ", в понедельник Манчини провел встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. Итальянский специалист является главным претендентом на пост наставника "Зенита" после отставки Мирчи Луческу.

Ранее пост гендиректора "Зенита" занял Сергей Фурсенко, при котором клуб активизировал поиск главного тренера. По информации наших источников, ежегодные расходы на Манчини и его штаб (с ним всегда приезжает группа из 5 – 6 человек) составят около 7 – 7,5 миллиона евро, из которых порядка 5 миллионов – зарплата главного тренера. Договор планируется подписать по схеме "2+1".