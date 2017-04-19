СМИ: "Маурисиу может продолжить карьеру в "Зените" или "Ростове"

Защитник "Спартака" Маурисиу, арендованный у "Лацио", летом вернется в римский клуб, утверждает Tuttomercatoweb. Согласно источнику, у римлян нет планов по бразильскому футболисту, поэтому летом он наверняка будет продан.

Отмечается, что за последнее время интерес к 28-летнему игроку проявили "Зенит" и "Ростов".

Бразилец провел 10 матчей за красно-белых в этом сезоне, в которых отметился одним голом.

Игорь Рабинер: "Есть данные, что Маурисиу летом покинет "Спартак"