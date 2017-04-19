СМИ: "Маурисиу может продолжить карьеру в "Зените" или "Ростове"

Защитник "Спартака" Маурисиу, арендованный у "Лацио", летом вернется в римский клуб, утверждает Tuttomercatoweb. Согласно источнику, у римлян нет планов по бразильскому футболисту, поэтому летом он наверняка будет продан.
Отмечается, что за последнее время интерес к 28-летнему игроку проявили "Зенит" и "Ростов".
Бразилец провел 10 матчей за красно-белых в этом сезоне, в которых отметился одним голом.
Игорь Рабинер: "Есть данные, что Маурисиу летом покинет "Спартак"
баламошка
Он и в Спартаке для комплекта, чтоб подменить кого, если что. Хотя, можно подписать с ним контракт, а потом продать его в зенит за 20-25 миллионов евро.
20:18
serzheo
Что за нелепость, у Спатака в защите бардак ничем не лучше Зенитовского. В чем фокус? На фиг он нужен?
20:13
petrovich13
И как в "Зените" будут различать Маурисиу и Маурисиу? Разве что по номеру
20:07
GIV-70
Колоритный игрок. Может, Зениту и впору придется.
20:03
werder63
А мне этот Маурисиу нравится, хороший защитник, и на позитиве всегда!)
20:02
RW.irk
Зенит)))))))
19:58
баламошка
Ха-ха. Кря-кря.
19:40