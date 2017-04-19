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СМИ: "Маурисиу может продолжить карьеру в "Зените" или "Ростове"

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Защитник "Спартака" Маурисиу, арендованный у "Лацио", летом вернется в римский клуб, утверждает Tuttomercatoweb. Согласно источнику, у римлян нет планов по бразильскому футболисту, поэтому летом он наверняка будет продан.

Отмечается, что за последнее время интерес к 28-летнему игроку проявили "Зенит" и "Ростов".

Бразилец провел 10 матчей за красно-белых в этом сезоне, в которых отметился одним голом.

Игорь Рабинер: "Есть данные, что Маурисиу летом покинет "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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баламошка

Он и в Спартаке для комплекта, чтоб подменить кого, если что. Хотя, можно подписать с ним контракт, а потом продать его в зенит за 20-25 миллионов евро.

20:18

serzheo

Что за нелепость, у Спатака в защите бардак ничем не лучше Зенитовского. В чем фокус? На фиг он нужен?

20:13

petrovich13

И как в "Зените" будут различать Маурисиу и Маурисиу? Разве что по номеру

20:07

GIV-70

Колоритный игрок. Может, Зениту и впору придется.

20:03

werder63

А мне этот Маурисиу нравится, хороший защитник, и на позитиве всегда!)

20:02

RW.irk

Зенит)))))))

19:58

баламошка

Ха-ха. Кря-кря.

19:40

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