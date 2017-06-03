СМИ: Манчини хочет пригласить Балотелли в "Зенит"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку, утверждает La Stampa. Форвард может стать игроком "Зенита". В подписании контракта с футболистом заинтересован новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.
Балотелли дебютировал в составе "Интера" под руководством 52-летнего специалиста в сезоне-2007/08. А в 2010 году по инициативе тренера форвард был куплен "Манчестер Сити". В минувшем сезоне нападающий провел за "Ниццу" 28 матчей во всех турнирах и забил 17 голов.
serzheo
Ну тогда уже проще Денисова вернуть, вот без кого тяжко. А уж без негра-скандалиста точно проживем. Надо Манчини сказать, что пристроить Балотели можно в Спартак, они таких любят.
15:30
баламошка
Голубцы в вечный обморок тогда упадут.
15:28
MDN1986
Общался с болелами с Питера, многие признают что питерскому клубу нужно растить своих игроков, и еденицы поддерживают фурсенко, этот человек без стыда, совести, благородства, его не возможно назвать честным человеком. Именно он начал убивать наш футбол, его место в тюрьме
15:28
Gogy
А мой сосед утверждает, что Манчини даже не в курсе, что Зенит не будет выступать в ЛС...
15:25
Millwall82
Ну вообще-то даже мертвый афроитальянец в разы лучше любого игрока рфпл. Правда слишком уж очень скандальный. Хотите негра в Зенит? Верните воспитанника Брайана Идову из Амкара. Черненький, но свой.
15:25
Очень плохой мальчик
Баллотели-сумасброд,с ним никто не справляется)
15:20
hottie
Вот это пара будет Цюпа - Марио, может и за полем все сложится...
15:20
Goaltender
Он же афронегр вроде
15:19
HerculesKolya
Давно пора!
15:15
Alukard1349
Вот будет хохма)))Вираж,готовь огнетушители)))
15:11
marksan
Для полного счастья в Питер пригласить Балотелли! Вот тогда Зениту придёт полный звиздец!
15:08
avu1956
Макаки это к хрюшам.
14:57
spartak-msk
Хах, похоже, Манчини забыли кое-какой нюанс сообщить о Зените
14:53
Dax222
Напишите лучше кого он не хочет туда пригласить!!!
14:50
Тот самый Зануда
)))))
14:49