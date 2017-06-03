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СМИ: Манчини хочет пригласить Балотелли в "Зенит"

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Марио БАЛОТЕЛЛИ, "Ницца".Кто может перейти в "Зенит"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку, утверждает La Stampa. Форвард может стать игроком "Зенита". В подписании контракта с футболистом заинтересован новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Балотелли дебютировал в составе "Интера" под руководством 52-летнего специалиста в сезоне-2007/08. А в 2010 году по инициативе тренера форвард был куплен "Манчестер Сити". В минувшем сезоне нападающий провел за "Ниццу" 28 матчей во всех турнирах и забил 17 голов.

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (15)
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serzheo

Ну тогда уже проще Денисова вернуть, вот без кого тяжко. А уж без негра-скандалиста точно проживем. Надо Манчини сказать, что пристроить Балотели можно в Спартак, они таких любят.

15:30

баламошка

Голубцы в вечный обморок тогда упадут.

15:28

MDN1986

Общался с болелами с Питера, многие признают что питерскому клубу нужно растить своих игроков, и еденицы поддерживают фурсенко, этот человек без стыда, совести, благородства, его не возможно назвать честным человеком. Именно он начал убивать наш футбол, его место в тюрьме

15:28

Gogy

А мой сосед утверждает, что Манчини даже не в курсе, что Зенит не будет выступать в ЛС...

15:25

Millwall82

Ну вообще-то даже мертвый афроитальянец в разы лучше любого игрока рфпл. Правда слишком уж очень скандальный. Хотите негра в Зенит? Верните воспитанника Брайана Идову из Амкара. Черненький, но свой.

15:25

Очень плохой мальчик

Баллотели-сумасброд,с ним никто не справляется)

15:20

hottie

Вот это пара будет Цюпа - Марио, может и за полем все сложится...

15:20

Goaltender

Он же афронегр вроде

15:19

HerculesKolya

Давно пора!

15:15

Alukard1349

Вот будет хохма)))Вираж,готовь огнетушители)))

15:11

marksan

Для полного счастья в Питер пригласить Балотелли! Вот тогда Зениту придёт полный звиздец!

15:08

avu1956

Макаки это к хрюшам.

14:57

spartak-msk

Хах, похоже, Манчини забыли кое-какой нюанс сообщить о Зените

14:53

Dax222

Напишите лучше кого он не хочет туда пригласить!!!

14:50

Тот самый Зануда

)))))

14:49