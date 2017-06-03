СМИ: Манчини хочет пригласить Балотелли в "Зенит"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку, утверждает La Stampa. Форвард может стать игроком "Зенита". В подписании контракта с футболистом заинтересован новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Балотелли дебютировал в составе "Интера" под руководством 52-летнего специалиста в сезоне-2007/08. А в 2010 году по инициативе тренера форвард был куплен "Манчестер Сити". В минувшем сезоне нападающий провел за "Ниццу" 28 матчей во всех турнирах и забил 17 голов.