СМИ: Кокорин может пропустить матч с "Оренбургом" из-за травмы

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин может пропустить матч 25-го тура чемпионата России против "Оренбурга", сообщает "Спорт день за днем". Форвард получил травму в игре 24-го тура против "Урала" (2:0) и был заменен в концовке первого тайма.

Сегодня Кокорин вышел на тренировку питерцев, но занимался по индивидуальной программе. Решение о его участии в игре с "Оренбургом" тренеры примут завтра, непосредственно перед вылетом на игру.

Матч "Оренбург" - "Зенит" пройдет 26 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.