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СМИ: Кокорин может пропустить матч с "Оренбургом" из-за травмы

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин может пропустить матч 25-го тура чемпионата России против "Оренбурга", сообщает "Спорт день за днем". Форвард получил травму в игре 24-го тура против "Урала" (2:0) и был заменен в концовке первого тайма. 

Сегодня Кокорин вышел на тренировку питерцев, но занимался по индивидуальной программе. Решение о его участии в игре с "Оренбургом" тренеры примут завтра, непосредственно перед вылетом на игру.

Матч "Оренбург" - "Зенит" пройдет 26 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/kokorin-riskuet-propustit-match-s-orenburgom

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КОММЕНТАРИИ (3)
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bond1951

кокошке пора уже заканчивать НУ устал парень.....

15:40

ALEXkon59

Парнишке ногу повредили. Бедняжка. По его словам, нужно было удалить всю команду Урал за такие действия. Понятно, "ЗВЕЗДА".

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S.U.B.A.

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