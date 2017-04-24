СМИ: Кокорин может пропустить матч с "Оренбургом" из-за травмы

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин может пропустить матч 25-го тура чемпионата России против "Оренбурга", сообщает "Спорт день за днем". Форвард получил травму в игре 24-го тура против "Урала" (2:0) и был заменен в концовке первого тайма.
Сегодня Кокорин вышел на тренировку питерцев, но занимался по индивидуальной программе. Решение о его участии в игре с "Оренбургом" тренеры примут завтра, непосредственно перед вылетом на игру.
Матч "Оренбург" - "Зенит" пройдет 26 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/news/kokorin-riskuet-propustit-match-s-orenburgom
bond1951
кокошке пора уже заканчивать НУ устал парень.....
15:40
ALEXkon59
Парнишке ногу повредили. Бедняжка. По его словам, нужно было удалить всю команду Урал за такие действия. Понятно, "ЗВЕЗДА".
15:00
S.U.B.A.
Весь Питер плачет горючими слезами
14:56