СМИ: информация о переговорах Карреры со "Спартаком" о новом контракте неверна

Информация о начале переговоров главного тренера "Спартака" Массимо Карреры с руководством клуба о новом контракте не соответствует действительности: "это - чушь" утверждает "Р-Спорт" со ссылкой на источник.

Сообщается, что у 52-летнего итальянского специалиста действующий контракт до лета 2018 года, который был подписан не так давно, и начинать в данном случае переговоры о новом соглашении нелогично. В четверг после нескольких выходных дома Каррера вернулся в Москву из Бергамо, при этом вернулся один, без семьи и без своего юриста, присутствие которого в случае переговоров о новом контракте было бы необходимо. Более того, еще полностью не укомплектован тренерский состав и до зимнего перерыва этого абсолютно точно не произойдет, а изменения возможны только после завершения первой части чемпионата России.

Напомним, что Каррера пришел в "Спартак" летом 2016 года в качестве помощника Дмитрия Аленичева, а после его отставки возглавил команду. Под руководством Карреры "Спартак" идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 13 матчах 31 очко.