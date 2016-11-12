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СМИ: информация о переговорах Карреры со "Спартаком" о новом контракте неверна

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Информация о начале переговоров главного тренера "Спартака" Массимо Карреры с руководством клуба о новом контракте не соответствует действительности: "это - чушь" утверждает "Р-Спорт" со ссылкой на источник.

 
Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА.Массимо Каррера: "Столы у нас по раздевалке не летают – Глушаков преувеличил"

Сообщается, что у 52-летнего итальянского специалиста действующий контракт до лета 2018 года, который был подписан не так давно, и начинать в данном случае переговоры о новом соглашении нелогично. В четверг после нескольких выходных дома Каррера вернулся в Москву из Бергамо, при этом вернулся один, без семьи и без своего юриста, присутствие которого в случае переговоров о новом контракте было бы необходимо. Более того, еще полностью не укомплектован тренерский состав и до зимнего перерыва этого абсолютно точно не произойдет, а изменения возможны только после завершения первой части чемпионата России.

Напомним, что Каррера пришел в "Спартак" летом 2016 года в качестве помощника Дмитрия Аленичева, а после его отставки возглавил команду. Под руководством Карреры "Спартак" идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 13 матчах 31 очко.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161112/1112148960.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Exsorsist

Опять лживые журналюги туфту гонят за долю малую....

16:28

ak-125

Ну первые 3 очка с Аленичевым взяли (Арсенал 4:0), а с Каррерой 28 в 12 матчах.

15:45

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