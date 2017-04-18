СМИ: "Галатасарай" предлагает Луческу должность генерального директора

"Галатасарай" намерен предложить главному тренеру "Зенита" Мирче Луческу должность генерального директора клуба, сообщает Fotospor. В том случае, если переход состоится, то летом команду возглавит его сын Разван, а сам Мирча будет заниматься трансферами.

В "Галатасарае" высоко оценивают способность Луческу-старшего воспитывать звезд из молодых бразильских талантов и считают, что это направление может стать приоритетным в трансферной политике клуба. По сведениям источника, румынский специалист уже обсуждал возможность работы в турецкой команде с президентом клуба Дурсуном Озбеком.

Напомним, Луческу возглавлял "Галатасарай с 2000 по 2002 год. Он привел команду к победе в чемпионате Турции, а также завоевал с ней Суперкубок УЕФА.