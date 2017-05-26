СМИ: Фурсенко сменил Митрофанова в "Зените"

Бывший президент "Зенита" и РФС Сергей Фурсенко назначен генеральным директором сине-бело-голубых, сообщает "Спорт День за Днем". По данным издания, приказ об этом был подписан сегодня.
В этой должности 63-летний менеджер сменил Максима Митрофанова, который работал генеральным директором клуба с 1 января 2007 года.
Напомним, Фурсенко был назначен председателем совета директоров "Зенита" в декабре 2005 года, а в январе следующего года стал президентом клуба. При нем сине-бело-голубые выиграли чемпионат России-2007 (первый в своей истории) и начали триумфальный розыгрыш Кубка УЕФА-2007/08.
С 3 января 2010 года по 25 июня 2012 года Фурсенко занимал должность президента РФС.
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/news/fursenko-smenil-mitrofanova-v-dolzhnosti-generalnogo-direktora-zenita
Совхоз "20 лет без побед"
Ставка на омоложение руководящего состава.
17:30
Митяй Антибомж
По-ходу, сказал, что Зенит выиграет Лигу Чемпионов в 2020 году ))
17:29
RoyalHunter
ну этот-то к Президенту поближе...
17:27
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Ну, если ЭТО не 26-ти МАЙСКАЯ ""шутка"", то бездарь с коэффициентом * 0 * сменила бездарь * -- 100*, которая к тому же обещала победу на Ч.М. -- 18 !!!!! Повторяю в 100-фик знает какой раз --- А.Г. Абдулов :: " Страна непуганых идиотов " --- к/ф "Гений" .....
17:26
ТолькоТоронто
Никогда не забуду заявление этого ******* на Спорте о том, что " в 18-ом году мы станем чемпионами мира. Даю слово". И вот - снова-здорово. Мина замедленного действия заложили под бомжеплот. Ну-ну..( потирая руки )
17:23
ТолькоТоронто
Отлично !!!! Это недоразумение окончательно потопит газовую бомжарню. Дилетант и проходимец. В "тех" достижениях Зенита его заслуги - НОЛЬ !!!
17:21
loko 1302
щаз генералишка примчится
17:20
SP2
Фурсенко - инженер-политеховец, сам проектировавший такие вещи какие всякие юристы типа Митрофанова в принципе даже представить не могут!!!
17:20
SP2
Ура, наконец-то! Это же тихий ужас был с Митрофановым! Игроков не ставили только,если сказал не так или посмотрел косо.
17:18
МПС66
упыри возвращаются...это Газпром
17:18
shpasic
шо, опять?!!
17:15