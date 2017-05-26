СМИ: Фурсенко сменил Митрофанова в "Зените"

Бывший президент "Зенита" и РФС Сергей Фурсенко назначен генеральным директором сине-бело-голубых, сообщает "Спорт День за Днем". По данным издания, приказ об этом был подписан сегодня.

В этой должности 63-летний менеджер сменил Максима Митрофанова, который работал генеральным директором клуба с 1 января 2007 года.

Напомним, Фурсенко был назначен председателем совета директоров "Зенита" в декабре 2005 года, а в январе следующего года стал президентом клуба. При нем сине-бело-голубые выиграли чемпионат России-2007 (первый в своей истории) и начали триумфальный розыгрыш Кубка УЕФА-2007/08.

С 3 января 2010 года по 25 июня 2012 года Фурсенко занимал должность президента РФС.