17:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

СМИ: Фурсенко сменил Митрофанова в "Зените"

Сергей ФУРСЕНКО. Сергей ФУРСЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сергей ФУРСЕНКО.
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Бывший президент "Зенита" и РФС Сергей Фурсенко назначен генеральным директором сине-бело-голубых, сообщает "Спорт День за Днем". По данным издания, приказ об этом был подписан сегодня.

В этой должности 63-летний менеджер сменил Максима Митрофанова, который работал генеральным директором клуба с 1 января 2007 года.

Напомним, Фурсенко был назначен председателем совета директоров "Зенита" в декабре 2005 года, а в январе следующего года стал президентом клуба. При нем сине-бело-голубые выиграли чемпионат России-2007 (первый в своей истории) и начали триумфальный розыгрыш Кубка УЕФА-2007/08.

С 3 января 2010 года по 25 июня 2012 года Фурсенко занимал должность президента РФС.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/fursenko-smenil-mitrofanova-v-dolzhnosti-generalnogo-direktora-zenita

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Совхоз "20 лет без побед"

Ставка на омоложение руководящего состава.

17:30

Митяй Антибомж

По-ходу, сказал, что Зенит выиграет Лигу Чемпионов в 2020 году ))

17:29

RoyalHunter

ну этот-то к Президенту поближе...

17:27

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Ну, если ЭТО не 26-ти МАЙСКАЯ ""шутка"", то бездарь с коэффициентом * 0 * сменила бездарь * -- 100*, которая к тому же обещала победу на Ч.М. -- 18 !!!!! Повторяю в 100-фик знает какой раз --- А.Г. Абдулов :: " Страна непуганых идиотов " --- к/ф "Гений" .....

17:26

ТолькоТоронто

Никогда не забуду заявление этого ******* на Спорте о том, что " в 18-ом году мы станем чемпионами мира. Даю слово". И вот - снова-здорово. Мина замедленного действия заложили под бомжеплот. Ну-ну..( потирая руки )

17:23

ТолькоТоронто

Отлично !!!! Это недоразумение окончательно потопит газовую бомжарню. Дилетант и проходимец. В "тех" достижениях Зенита его заслуги - НОЛЬ !!!

17:21

loko 1302

щаз генералишка примчится

17:20

SP2

Фурсенко - инженер-политеховец, сам проектировавший такие вещи какие всякие юристы типа Митрофанова в принципе даже представить не могут!!!

17:20

SP2

Ура, наконец-то! Это же тихий ужас был с Митрофановым! Игроков не ставили только,если сказал не так или посмотрел косо.

17:18

МПС66

упыри возвращаются...это Газпром

17:18

shpasic

шо, опять?!!

17:15