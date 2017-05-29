СМИ: до Манчини "Зенит" рассматривал кандидатуры Сарри и Ди Франческо

Руководство "Зенита" при поиске главного тренера рассматривало кандидатуры наставника "Наполи" Маурицио Сарри, а также Эусебио Ди Франческо, который этим летом, скорее всего, покинет "Сассуоло", утверждает Sky Italia. По информации "СЭ", в ближайшее время питерцев возглавит другой итальянский специалист - Роберто Манчини.

Напомним, что в сезоне-2016/17 "Зенит" возглавлял Мирча Луческу. Под его руководством питерцы заняли третье место в чемпионате России и не попали в Лигу чемпионов. Накануне клуб объявил об отставке 71-летнего румына.

Ди Франческо руководит "Сассуоло" с 2012 года. Под его руководством команда вышла в серию A, а в сезоне-2015/16 стала шестой пробилсь в Лигу Европы. В прошедшем чемпионате "Сассуоло" финишировал 12-м.

Сарри возглавил "Наполи" в 2015 году и занял с ним в минувшем сезоне третье место.