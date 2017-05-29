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СМИ: до Манчини "Зенит" рассматривал кандидатуры Сарри и Ди Франческо

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Руководство "Зенита" при поиске главного тренера рассматривало кандидатуры наставника "Наполи" Маурицио Сарри, а также Эусебио Ди Франческо, который этим летом, скорее всего, покинет "Сассуоло", утверждает Sky Italia. По информации "СЭ", в ближайшее время питерцев возглавит другой итальянский специалист - Роберто Манчини.

 
Мирча ЛУЧЕСКУ.Луческу + "Зенит" = нелюбовь

Напомним, что в сезоне-2016/17 "Зенит" возглавлял Мирча Луческу. Под его руководством питерцы заняли третье место в чемпионате России и не попали в Лигу чемпионов. Накануне клуб объявил об отставке 71-летнего румына.

Ди Франческо руководит "Сассуоло" с 2012 года. Под его руководством команда вышла в серию A, а в сезоне-2015/16 стала шестой пробилсь в Лигу Европы. В прошедшем чемпионате "Сассуоло" финишировал 12-м.

Сарри возглавил "Наполи" в 2015 году и занял с ним в минувшем сезоне третье место.

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (6)
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М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

abs68 Зенит как зависть съедает, увидели что у Спартака тренер итальянец и себе итальянца, без разницы кого, только бы итальянца...Ага.Спаллетти то грек был..Как Карпин.)))

11:08

shpasic

abs68, Спартак увидел, что Зенит выиграл чемпионат со Спалетти - и стал тянуть в штаб итальянцев. без разницы каких, лишь бы итальянцев))

11:06

abs68

Зенит как зависть съедает, увидели что у Спартака тренер итальянец и себе итальянца, без разницы кого, только бы итальянца

10:51

зенит-супер-чемпион

надо было ещё леру рассмотреть.

10:42

Джин_SM(v3)

зря Ди Франческо не взяли... его опыт бы пригодился)

10:34

Lane

Ку-ку. Семак, Бердыев.. не? Не слышали?

10:28