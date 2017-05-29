СМИ: до Манчини "Зенит" рассматривал кандидатуры Сарри и Ди Франческо

Руководство "Зенита" при поиске главного тренера рассматривало кандидатуры наставника "Наполи" Маурицио Сарри, а также Эусебио Ди Франческо, который этим летом, скорее всего, покинет "Сассуоло", утверждает Sky Italia. По информации "СЭ", в ближайшее время питерцев возглавит другой итальянский специалист - Роберто Манчини.
Напомним, что в сезоне-2016/17 "Зенит" возглавлял Мирча Луческу. Под его руководством питерцы заняли третье место в чемпионате России и не попали в Лигу чемпионов. Накануне клуб объявил об отставке 71-летнего румына.
Ди Франческо руководит "Сассуоло" с 2012 года. Под его руководством команда вышла в серию A, а в сезоне-2015/16 стала шестой пробилсь в Лигу Европы. В прошедшем чемпионате "Сассуоло" финишировал 12-м.
Сарри возглавил "Наполи" в 2015 году и занял с ним в минувшем сезоне третье место.
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
abs68 Зенит как зависть съедает, увидели что у Спартака тренер итальянец и себе итальянца, без разницы кого, только бы итальянца...Ага.Спаллетти то грек был..Как Карпин.)))
11:08
shpasic
abs68, Спартак увидел, что Зенит выиграл чемпионат со Спалетти - и стал тянуть в штаб итальянцев. без разницы каких, лишь бы итальянцев))
11:06
abs68
Зенит как зависть съедает, увидели что у Спартака тренер итальянец и себе итальянца, без разницы кого, только бы итальянца
10:51
зенит-супер-чемпион
надо было ещё леру рассмотреть.
10:42
Джин_SM(v3)
зря Ди Франческо не взяли... его опыт бы пригодился)
10:34
Lane
Ку-ку. Семак, Бердыев.. не? Не слышали?
10:28