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Следователи проверяют обстоятельства смерти Владимира Казаченка

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Следственные органы проводят доследственную проверку обстоятельств смерти бывшего футболиста "Зенита" Владимира Казаченка, информирует пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Специалист, который возглавлял академию "Зенита", умер в воскресенье на 65-м году жизни.

"26 марта в ФГБУ СЗФМИЦ им В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге родственниками был доставлен 64-летний Владимир Казаченок, который пожаловался на плохое самочувствие. В тот же день после проведения реанимационных процедур бывший футболист скончался.

По данному факту следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Дополнительная информация

http://spb.sledcom.ru/Novosti/item/1111105/

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