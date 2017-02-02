16:22 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Славолюб Муслин: "Переход Ивановича в "Зенит" - хорошая новость для сборной Сербии"

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Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин одобрил переход защитника "Челси" Бранислава Ивановича в "Зенит". Соглашение питерцев с Ивановичем рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

– Трансфер Ивановича может стать хорошей новостью для сборной, – цитирует PINN BET Муслина. – Он сообщил мне о переходе за два дня до официального объявления. Если Бранислав считает, что этот трансфер пойдет ему на пользу – я лишь порадуюсь за него. Безусловно, он продолжит вызываться в сборную.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

интересно, Муслин в сборной Сербии с игроков тоже берёт деньги за попадание в состав? тогда понятно, почему он так рад новой большой зарплате Ивановича.

18:02 2 февраля

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