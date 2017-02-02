Славолюб Муслин: "Переход Ивановича в "Зенит" - хорошая новость для сборной Сербии"

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин одобрил переход защитника "Челси" Бранислава Ивановича в "Зенит". Соглашение питерцев с Ивановичем рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

– Трансфер Ивановича может стать хорошей новостью для сборной, – цитирует PINN BET Муслина. – Он сообщил мне о переходе за два дня до официального объявления. Если Бранислав считает, что этот трансфер пойдет ему на пользу – я лишь порадуюсь за него. Безусловно, он продолжит вызываться в сборную.