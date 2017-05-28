"СКА-Хабаровск" впервые в истории вышел в премьер-лигу

"СКА-Хабаровск" в серии пенальти одолел на выезде "Оренбург" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге. Первая встреча между этими командами завершилась вничью - 0:0. С тем же счетом закончилось основное и дополнительное время игры в Оренбурге. Фатальный промах в серии одиннадцатиметровых допустил Андрей Малых.
Армейцы впервые в своей истории пробились в премьер-лигу. В ФНЛ они по итогам сезона финишировали четвертыми, а "Оренбург" занял 13-е место в элитном дивизионе.
Чемпионат России
Стыковые матчи
Ответный матч
"Оренбург" – "СКА-Хабаровск" – 0:0. Пенальти – 3:5.
Нереализованный пенальти: Георгиев, 39 (вратарь).
Серия пенальти: Казанков – 0:1. Коронов – 1:1. Кобялко – 1:2. Шогенов – 2:2. Удалый – 2:3. Малых – 2:3 (вратарь). Дедечко – 2:4. Сиваков – 3:4. Корян – 3:5.
"Оренбург": Руденко, Малых, Сиваков, Ойеволе, Полуяхтов, Парняков, Афонин, Попович (Лобжанидзе, 55), Георгиев, Воробьев (Коронов, 115), Дюриш (Шогенов, 85).
"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Эдиев, Димидко, Черевко (Астафьев, 69), Дедечко, Друзин, Казанков, Корян, Никифоров (Купчин, 97), Лескано (Кобялко, 85).
Предупреждения: Димидко, 3. Дюриш, 27. Казанков, 40. Ойеволе, 70. Никифоров, 93. Афонин, 105. Малых, 109. Кобялко, 116.
Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Мосякин (Москва), Гаврилин (Владимир).
28 мая. Оренбург. Стадион "Газовик".
Первый матч – 0:0.
aloveku
Pablo_75, не спорю, разные, но с другой стороны если обособить турниры, то и в восточной части России возьмутся за развитие футбола, вон как в хоккее получится, и появится там не только Хабаровск а и Владик, и Иркутск и т.д., конкурентно-способные. Может и заблуждение, но точно не заблуждение факт наличия проблем в виде трудностей для всех остальных команд и ярлыков "чужой" команды из далёких краёв России, это тоже некрасиво. А еще давайте вспомним рубежа 90х, когда в открытую команды с дельнего просто выпихивали из турнира, это нехорошие вехи истории нашего футбола.
18:30
spetrov
rusfed 2.0, обрати внимание чуть ниже, в 18:25. Очень интересное мнение. Ценности как таковой, правда, тоже ноль. Зато плагиата никакого, если не считать номера от Г.Хазанова. Но тебе, видимо, это интересно. Твоет право. :)
18:30
л-нт Чеснокофф
asc0002 +6 очков коням в след сезоне? 18:20 Хабаровск спонсируют золотопромышленники. С ЦСКА ничего общего
18:27
spetrov
А в целом - радостно. Записные местные говоруши опять чешут языком, пытаясь хоть в чем-то задеть. Поники дали повод. :) Ура! :)
18:26
л-нт Чеснокофф
asc0002 +6 очков коням в след сезоне? 18:20 Ничего общего у них нет. Хабаровск спонсируют золотпромышленники
18:25
Оленевод (Бильдыев)
Прекраснейшая новость. Радость народов Севера и Сибири трудно передать словами. Дальний Восток всегда должен быть в премьер-лиге, впрочем, как и Крайний Север. Уверен, наш Нарьян-Марский "Оленевод" тоже рано или поздно завоюет путёвку в высший дивизион чемпионата России. А там не за горами Лига Чемпионов и встречи с Барсой, Юве, Реалом, Спартаком...Мы с шаманом твёрдо верим в это, да поможет нам Великий Кутх!
18:25
waleriy
Одним газпромом стало меньше.
18:25
Pablo_75
aloveku _____ Вот как раз нет. Запад и Восток окажутся чудовищно неравными, даже если Восток начинать с Волги. Первая тройка Запада - Спартак, ЦСКА, Зенит. Первая тройка Востока - Уфа, Рубин, Амкар. Бред...
18:25
spetrov
.
18:23
spetrov
rusfed 2.0, что за чушь в очередной? Ты еще скажи, что Спартак-чемпион - это плагиат. А так ты просто увидел один комментарий от челоывека, который вообще редко появляется. Да и ник недавно всплыл. Остальное дорисовало твое воображение. Меня мало волнует мнение неизвестно кого.
18:22
ДжЫмкО
Сам москвич коренной если что, но блин Россия это не только Москва - пусть ребята с Дальнего Востока тоже играют!
18:21
asc0002
+6 очков коням в след сезоне?
18:20
mr Хаб
СКА просто молодцы!
18:17
rusfed 2.0
spetrov Новоуепинни, ты зря надеешься, что я тебя читаю. :) Повторюсь, ты банален и неинтересен. От слова совсем. У нас праздник, младшие браться в ПЛ вышли. Ну и 6-ти гарантированных очков вас лишили - тоже неплохо. 18:15 __________________________ Плагиатишь. Это ж тебя на хоккейной ветке называют Мистером Банальность, нет?
18:17
mr Хаб
Хабаровскому СКА респект и уважуха!
18:17
Pablo_75
И уж точно эти стыковые матчи - плюс для футбола. до последнего тура 5-6 нижних команд РФПЛ за что-то борются, ну и в ФНЛ есть стимул бороться не только за два места. Ну а раз так, то периодически мы будем получать в Премьере команды уровня Хабаровска. Всё честно...
18:17
aloveku
Вообще в такой огромнейшей стране надо делить чем на 2 территории, определять в них своих победителей, а потом сводить по трети из них в плейофф за суперкубок какой-нибудь. Ну это реально жесть 99 процентам команд из чемпионата испытывать на себе эти логически нелепые трудности с логистикой и организацией игр из-за одной команды. Я против, даже как зритель.
18:15
Новоуепинни
Надо еще Океан Находка и Луч Владивосток в вышку засунуть. Красота будет. И Куньлунь заодно
18:15
spetrov
.
18:15
Sher-Khan
На Бали летают, слетают и в Хабаровск!
18:15
spetrov
Новоуепинни, ты зря надеешься, что я тебя читаю. :) Повторюсь, ты банален и неинтересен. От слова совсем. У нас праздник, младшие браться в ПЛ вышли. Ну и 6-ти гарантированных очков вас лишили - тоже неплохо.
18:15
Новоуепинни
баламошка Почему здесь вообще обсуждают расстояние до Хабаровска?! 1 раз! 1 раз всего из 30 туров придётся слетать туда-обратно в Хабаровск! Они умрут что ли из-за этого?! Нет! 18:02 -------------------- Для спартачка смерти подобно, полкоманды гасится начнет и карты хватать чтоб не лететь ))
18:13
aloveku
Каррера будет рад ))
18:13
Дон_Румата
Ещё один картофельный эстет выполз на свет божий. Зрители в Хабаровске его не устраивают. Записался бы в Оренбург и помог им остаться, делов-то.
18:13
Новоуепинни
spetrov Новоуепинни, смешной не я, смешной ты. Твои периодические попытки выпрыгнуть из штанов в попытках хоть чем-то задеть просто пропускаю мимо ушей. Настолько ты банален и неинтересен. Тьфу на тебя. 18:03 ------------------------- Великолепный парад какейного СКА седня был, полностью согласен! Душа радовалась!
18:11
rusfed 2.0
Искремас Идиотизм. Зачем такие команды вообще нужны в Чемпионате? Лифт на один сезон. Ничего хорошего, кроме геморроя. Картофельные грядки за тридевять земель и полторы калеки на трибунах. 18:05 _______________ Ты же питерский, насколько я помню, верно? ))
18:11
fifa_guru
Искремас идиотизм это лига с 4-6 командами из столицы. или назови мне топ-20 лиги где четверть команд лиги с одного города?? пусть даже один сезон. но радость и болелам, и, возможно, развитие регионального футбола. может через 12 лет будет наблюдать на чм на хорошего футболиста из хабаровска. почему нет?
18:11
Sher-Khan
Искремас Идиотизм. Зачем такие команды вообще нужны в Чемпионате? Лифт на один сезон. Ничего хорошего, кроме геморроя. Картофельные грядки за тридевять земель и полторы калеки на трибунах. ============ Правильно!! долой футбол в регионах!!! только Москва, только Питер!!!!
18:10
King's Bounty IIII
Хабаровску Удачи !
18:09
gennady60
моменты у оренбурга были пенальти в доп время как можно было не попасть в семиметровые ворота с трех метров ? хабаровск нулевой вылетит как томь
18:09