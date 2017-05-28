"СКА-Хабаровск" впервые в истории вышел в премьер-лигу

"СКА-Хабаровск" в серии пенальти одолел на выезде "Оренбург" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге. Первая встреча между этими командами завершилась вничью - 0:0. С тем же счетом закончилось основное и дополнительное время игры в Оренбурге. Фатальный промах в серии одиннадцатиметровых допустил Андрей Малых.

Армейцы впервые в своей истории пробились в премьер-лигу. В ФНЛ они по итогам сезона финишировали четвертыми, а "Оренбург" занял 13-е место в элитном дивизионе.

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Ответный матч

"Оренбург" – "СКА-Хабаровск" – 0:0. Пенальти – 3:5.

Нереализованный пенальти: Георгиев, 39 (вратарь).

Серия пенальти: Казанков – 0:1. Коронов – 1:1. Кобялко – 1:2. Шогенов – 2:2. Удалый – 2:3. Малых – 2:3 (вратарь). Дедечко – 2:4. Сиваков – 3:4. Корян – 3:5.

"Оренбург": Руденко, Малых, Сиваков, Ойеволе, Полуяхтов, Парняков, Афонин, Попович (Лобжанидзе, 55), Георгиев, Воробьев (Коронов, 115), Дюриш (Шогенов, 85).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Эдиев, Димидко, Черевко (Астафьев, 69), Дедечко, Друзин, Казанков, Корян, Никифоров (Купчин, 97), Лескано (Кобялко, 85).

Предупреждения: Димидко, 3. Дюриш, 27. Казанков, 40. Ойеволе, 70. Никифоров, 93. Афонин, 105. Малых, 109. Кобялко, 116.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Мосякин (Москва), Гаврилин (Владимир).

28 мая. Оренбург. Стадион "Газовик".

Первый матч – 0:0.

Трансляция матча "Оренбург" - "СКА-Хабаровск"