17:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"СКА-Хабаровск" впервые в истории вышел в премьер-лигу

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"СКА-Хабаровск" в серии пенальти одолел на выезде "Оренбург" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге. Первая встреча между этими командами завершилась вничью - 0:0. С тем же счетом закончилось основное и дополнительное время игры в Оренбурге. Фатальный промах в серии одиннадцатиметровых допустил Андрей Малых.

Армейцы впервые в своей истории пробились в премьер-лигу. В ФНЛ они по итогам сезона финишировали четвертыми, а "Оренбург" занял 13-е место в элитном дивизионе.

Чемпионат России

Стыковые матчи

Ответный матч

"Оренбург" – "СКА-Хабаровск" – 0:0. Пенальти – 3:5.

Нереализованный пенальти: Георгиев, 39 (вратарь).

Серия пенальти: Казанков – 0:1. Коронов – 1:1. Кобялко – 1:2. Шогенов – 2:2. Удалый – 2:3. Малых – 2:3 (вратарь). Дедечко – 2:4. Сиваков – 3:4. Корян – 3:5.

"Оренбург": Руденко, Малых, Сиваков, Ойеволе, Полуяхтов, Парняков, Афонин, Попович (Лобжанидзе, 55), Георгиев, Воробьев (Коронов, 115), Дюриш (Шогенов, 85).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Эдиев, Димидко, Черевко (Астафьев, 69), Дедечко, Друзин, Казанков, Корян, Никифоров (Купчин, 97), Лескано (Кобялко, 85).

Предупреждения: Димидко, 3. Дюриш, 27. Казанков, 40. Ойеволе, 70. Никифоров, 93. Афонин, 105. Малых, 109. Кобялко, 116.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Мосякин (Москва), Гаврилин (Владимир).

28 мая. Оренбург. Стадион "Газовик".

Первый матч – 0:0.

Трансляция матча "Оренбург" - "СКА-Хабаровск"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (117)
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aloveku

Pablo_75, не спорю, разные, но с другой стороны если обособить турниры, то и в восточной части России возьмутся за развитие футбола, вон как в хоккее получится, и появится там не только Хабаровск а и Владик, и Иркутск и т.д., конкурентно-способные. Может и заблуждение, но точно не заблуждение факт наличия проблем в виде трудностей для всех остальных команд и ярлыков "чужой" команды из далёких краёв России, это тоже некрасиво. А еще давайте вспомним рубежа 90х, когда в открытую команды с дельнего просто выпихивали из турнира, это нехорошие вехи истории нашего футбола.

18:30

spetrov

rusfed 2.0, обрати внимание чуть ниже, в 18:25. Очень интересное мнение. Ценности как таковой, правда, тоже ноль. Зато плагиата никакого, если не считать номера от Г.Хазанова. Но тебе, видимо, это интересно. Твоет право. :)

18:30

л-нт Чеснокофф

asc0002 +6 очков коням в след сезоне? 18:20 Хабаровск спонсируют золотопромышленники. С ЦСКА ничего общего

18:27

spetrov

А в целом - радостно. Записные местные говоруши опять чешут языком, пытаясь хоть в чем-то задеть. Поники дали повод. :) Ура! :)

18:26

л-нт Чеснокофф

asc0002 +6 очков коням в след сезоне? 18:20 Ничего общего у них нет. Хабаровск спонсируют золотпромышленники

18:25

Оленевод (Бильдыев)

Прекраснейшая новость. Радость народов Севера и Сибири трудно передать словами. Дальний Восток всегда должен быть в премьер-лиге, впрочем, как и Крайний Север. Уверен, наш Нарьян-Марский "Оленевод" тоже рано или поздно завоюет путёвку в высший дивизион чемпионата России. А там не за горами Лига Чемпионов и встречи с Барсой, Юве, Реалом, Спартаком...Мы с шаманом твёрдо верим в это, да поможет нам Великий Кутх!

18:25

waleriy

Одним газпромом стало меньше.

18:25

Pablo_75

aloveku _____ Вот как раз нет. Запад и Восток окажутся чудовищно неравными, даже если Восток начинать с Волги. Первая тройка Запада - Спартак, ЦСКА, Зенит. Первая тройка Востока - Уфа, Рубин, Амкар. Бред...

18:25

spetrov

.

18:23

spetrov

rusfed 2.0, что за чушь в очередной? Ты еще скажи, что Спартак-чемпион - это плагиат. А так ты просто увидел один комментарий от челоывека, который вообще редко появляется. Да и ник недавно всплыл. Остальное дорисовало твое воображение. Меня мало волнует мнение неизвестно кого.

18:22

ДжЫмкО

Сам москвич коренной если что, но блин Россия это не только Москва - пусть ребята с Дальнего Востока тоже играют!

18:21

asc0002

+6 очков коням в след сезоне?

18:20

mr Хаб

СКА просто молодцы!

18:17

rusfed 2.0

spetrov Новоуепинни, ты зря надеешься, что я тебя читаю. :) Повторюсь, ты банален и неинтересен. От слова совсем. У нас праздник, младшие браться в ПЛ вышли. Ну и 6-ти гарантированных очков вас лишили - тоже неплохо. 18:15 __________________________ Плагиатишь. Это ж тебя на хоккейной ветке называют Мистером Банальность, нет?

18:17

mr Хаб

Хабаровскому СКА респект и уважуха!

18:17

Pablo_75

И уж точно эти стыковые матчи - плюс для футбола. до последнего тура 5-6 нижних команд РФПЛ за что-то борются, ну и в ФНЛ есть стимул бороться не только за два места. Ну а раз так, то периодически мы будем получать в Премьере команды уровня Хабаровска. Всё честно...

18:17

aloveku

Вообще в такой огромнейшей стране надо делить чем на 2 территории, определять в них своих победителей, а потом сводить по трети из них в плейофф за суперкубок какой-нибудь. Ну это реально жесть 99 процентам команд из чемпионата испытывать на себе эти логически нелепые трудности с логистикой и организацией игр из-за одной команды. Я против, даже как зритель.

18:15

Новоуепинни

Надо еще Океан Находка и Луч Владивосток в вышку засунуть. Красота будет. И Куньлунь заодно

18:15

spetrov

.

18:15

Sher-Khan

На Бали летают, слетают и в Хабаровск!

18:15

spetrov

Новоуепинни, ты зря надеешься, что я тебя читаю. :) Повторюсь, ты банален и неинтересен. От слова совсем. У нас праздник, младшие браться в ПЛ вышли. Ну и 6-ти гарантированных очков вас лишили - тоже неплохо.

18:15

Новоуепинни

баламошка Почему здесь вообще обсуждают расстояние до Хабаровска?! 1 раз! 1 раз всего из 30 туров придётся слетать туда-обратно в Хабаровск! Они умрут что ли из-за этого?! Нет! 18:02 -------------------- Для спартачка смерти подобно, полкоманды гасится начнет и карты хватать чтоб не лететь ))

18:13

aloveku

Каррера будет рад ))

18:13

Дон_Румата

Ещё один картофельный эстет выполз на свет божий. Зрители в Хабаровске его не устраивают. Записался бы в Оренбург и помог им остаться, делов-то.

18:13

Новоуепинни

spetrov Новоуепинни, смешной не я, смешной ты. Твои периодические попытки выпрыгнуть из штанов в попытках хоть чем-то задеть просто пропускаю мимо ушей. Настолько ты банален и неинтересен. Тьфу на тебя. 18:03 ------------------------- Великолепный парад какейного СКА седня был, полностью согласен! Душа радовалась!

18:11

rusfed 2.0

Искремас Идиотизм. Зачем такие команды вообще нужны в Чемпионате? Лифт на один сезон. Ничего хорошего, кроме геморроя. Картофельные грядки за тридевять земель и полторы калеки на трибунах. 18:05 _______________ Ты же питерский, насколько я помню, верно? ))

18:11

fifa_guru

Искремас идиотизм это лига с 4-6 командами из столицы. или назови мне топ-20 лиги где четверть команд лиги с одного города?? пусть даже один сезон. но радость и болелам, и, возможно, развитие регионального футбола. может через 12 лет будет наблюдать на чм на хорошего футболиста из хабаровска. почему нет?

18:11

Sher-Khan

Искремас Идиотизм. Зачем такие команды вообще нужны в Чемпионате? Лифт на один сезон. Ничего хорошего, кроме геморроя. Картофельные грядки за тридевять земель и полторы калеки на трибунах. ============ Правильно!! долой футбол в регионах!!! только Москва, только Питер!!!!

18:10

King's Bounty IIII

Хабаровску Удачи !

18:09

gennady60

моменты у оренбурга были пенальти в доп время как можно было не попасть в семиметровые ворота с трех метров ? хабаровск нулевой вылетит как томь

18:09