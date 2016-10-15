Симонян ввел мяч в игру символическим ударом в матче "Спартак" – "Ростов"

Легендарный отечественный футболист, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян ввел мяч в игру символическим ударом в матче 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов". На этой неделе Симонян отмечает 90-летний юбилей. Генеральный директор московской команды Сергей Родионов вручил Симоняну памятную именную футболку с номером 90

Трансляция матча "Спартак" – "Ростов"