Симонян отметил вклад Аленичева в чемпионство "Спартака"

Бывший нападающий и главный тренер "Спартака", вице-президент РФС Никита Симонян выразил мнение, что в чемпионстве клуба в сезоне-2016/17 есть заслуга штаба Дмитрия Аленичева. Специалист готовил команду к сезону, провел с ней один тур, после чего был уволен. На его место пришел бывший ассистент Массимо Каррера.

- Нельзя не вспомнить добрым словом прежний тренерский состав - Дмитрия Аленичева, Егора Титова и Диму Ананко, - цитирует ТАСС Симоняна. - У Аленичева в какой-то степени не получилось, но ведь именно он пригласил Массимо Карреру, а как говорил Николай Петрович Старостин, главное - угадать, угадать с составом, заменой, тренером. Так что нельзя не вспомнить Аленичева с благодарностью, тот же Аленичев ставил игру в контроль мяча, спартаковскую игру.

Что касается заслуг Карреры, колоссальное значение имеет высокая игровая дисциплина, которую он навел в команде. Насколько я знаю, он был крайне недоволен игрой с "Томью", несмотря на то, что команда выиграла и приблизилась к чемпионству. Тем не менее, качество игры его не удовлетворило. Это бесспорно говорит о его тренерских качествах.

Слышал, будто Мирча Луческу сказал, что "Спартак" не настоящий чемпион, но посмотрите, какой отрыв от ближайших преследователей. Что тут говорить? Команда завоевала золото уже за три тура до конца чемпионата.