Симонян - Федуну: "Высоко ценю ваши усилия по развитию и поддержанию "Спартака"

Первый вице-президент РФС, легенда "Спартака" Никита Симонян поздравил владельца клуба Леонида Федуна с чемпионством. Для красно-белых завоеванный титул стал 10-м в истории клуба.

– Дорогой Леонид Арнольдович! – говорится в тексте поздравительного письма, направленного в клуб. – Спустя 16 лет "Спартак" вновь завоевал золото чемпионата России, доказав свое превосходство над основными конкурентами в очных дуэлях. Игра команды в этом сезоне доставляла подлинное удовольствие. Красно-белые играли со страстью, демонстрировали запредельную волю к победе, что отличало "Спартак" и в самые лучшие времена. Рад, что вместе с миллионами болельщиков стал свидетелем возвращения родного для меня клуба на высшую ступень пьедестала почета.



Высоко ценю ваши усилия по развитию и поддержанию клуба. Уверен, что обретение командой своего дома – стадиона "Открытие Арена" – стало одной из важнейших составляющих большой победы. От всей души желанию новых успехов и процветания "Спартаку"!